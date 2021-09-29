В рамках второго чемпионата области по маунтинбайку среди любителей прошел завершающий этап Кубка области, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Старт велозаезда в возрастной группе 18-39 лет

Кубок области по маунтинбайку среди любителей состоял из трех этапов, первый был в мае в рамках республиканских соревнований «Мемориал чемпионов». Гонки во всех трех кубковых этапах прошли на кольцевых трассах по пересеченной местности в районе гостиного двора «Золотой фазан».

И Кубок области, и чемпионаты области по маунтинбайку были организованы молодым Общественным объединением «Велосообщество «Костанай», на счету которого уже десятки проведенных мероприятий, в том числе бреветы (квалификационные шоссейные марафонские заезды) на 200, 300 и 400 км, туристические велопоездки в Наурзумский заповедник, велопробеги, посвященные знаменательным датам и направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Преодоление первого подъема

Победители и призеры у мужчин на каждом из этапов определялись в трех возрастных группах: 18-39 лет, 40-59 лет, 60 лет и старше. Женщины соревновались в одной группе.

Второй чемпионат области и третий этап Кубка области собрали около 30 участников, которым предстояло преодолеть три четырехкилометровых круга.

Участники и организаторы II чемпионата области по маунтинбайку среди любителей

Абсолютно лучший результат - 33 мин. 45 сек. - показал Иван Васкевич, занявший первое место в возрастной группе 18-39 лет. Вторым на финише в этой группе был Антон Кирсанов (36.30), ставший победителем Кубка Костанайской области по маунтинбайку среди любителей в возрастной группе 18-39 лет, показав по итогам выступления на трех этапах лучшее время - 1 час. 20 мин. 20 сек. Третьим призером чемпионата области и третьего этапа Кубка области стал Роман Чумаков - 38.02.

Руководитель ОО «Велосообщество «Костанай» Бауржан Тибеев награждает призера соревнований в возрастной группе 18-39 лет Антона Кирсанова

В возрастной группе 40-59 лет с результатом 39 мин. 55 сек. первенствовал Сергей Белишкин, опередивший на финише ставшего серебряным призером соревнований Вадима Мацковяка (46.40). Белишкин также стал и победителем Кубка области в этой возрастной группе, по итогам трех этапов показав абсолютно лучший результат среди всех участников - 1 час. 14 мин. 8 сек.

Побелитель Кубка области в возрастной группе 40-59 лет Сергей Белишкин

Виктор Русяев отличился в самой старшей возрастной группе, завоевав с результатом 48 мин. 50 сек. первое место в чемпионате области и став с итоговым временем 1 час. 35 мин. 24 сек. победителем Кубка области.

На дистанции самый возрастной участник Виктор Русяев

Среди женщин, соревновавшихся на более короткой трассе, победительницей чемпионата области и заключительного кубкового этапа стала Светлана Семенова, сумевшая на 11 секунд опередить на финише Ксению Морозову, ставшую в итоге победительницей Кубка области. А третье призовое место заняла Людмила Малашенко.

Победительница второго чемпионата области Светлана Семенова

Победительница Кубка области Ксения Морозова

Фото Сергея Рыбина