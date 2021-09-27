"Тобол" обыграл "Атырау" и остался на втором месте КПЛ
27 сентября 2021, 19:57 | Спорт
"Тобол", ведущий борьбу за чемпионство, одержал победу над "Атырау" в матче 22-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
"Тобол" остался на втором месте КПЛ и отстает от лидирующей "Астаны", которая ранее разгромила "Тараз", на одно очко.
Последние новости
27.09.21 16:28 В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов
27.09.21 16:02 Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
27.09.21 13:18 На одного больше - Хроника пандемии в Костанайской области
27.09.21 13:10 Гашиш, марихуана, синтетика, героин - Наркотики изъяли у четырех человек в Костанае и на границе
27.09.21 11:45 «Предложил разобраться по-мужски» - Процесс по делу сотрудника департамента полиции, обвиняемого в убийстве, начался в Костанае
27.09.21 11:12 "Держал за волосы и наносил удары" - По делу об убийстве жительницы Костаная возле аптеки допросили свидетелей
27.09.21 10:42 У полностью вакцинированных граждан "зелёный" статус в Ashyq сохраняется в течение года
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.