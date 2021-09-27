"Тобол", ведущий борьбу за чемпионство, одержал победу над "Атырау" в матче 22-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Встреча прошла в гостях и завершилась со счетом 1:0 в пользу костанайского клуба. Автором единственного гола во встрече стал Алекса Аманович, отличившийся на 18-й минуте.

"Тобол" остался на втором месте КПЛ и отстает от лидирующей "Астаны", которая ранее разгромила "Тараз", на одно очко.