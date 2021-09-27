Сообщение о пожаре на территории Пригородного лесничества в Костанайском районе, в 5 км от с. Октябрьское, поступило на пульт 101 в воскресенье, 26 августа, в 19.10. Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, горела сухая трава, а позже огонь перекинулся на лесные околки березы.

- Сильный ветер поддерживал открытое низовое горение и раздул верховой пожар по кронам деревьев. К месту пожара прибыли лесные команды Пригородного и Аракарагайского лесничеств, на подмогу к ним подоспели спасатели ДЧС Костанайской области, МИО и сотрудники полиции. Общая численность привлеченных сил и средств составила: 99 человик и 27 единиц техники, - сообщили в пресс-службе.

Общая площадь пожара - около 200 га. Чтобы остановить огонь, спасатели провели опашку в три полосы шириной по 2,5 м.

Локализовать пожар удалось уже после полуночи - 27 сентября в 2.05. А полностью потушить - спустя еще 8 часов. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.