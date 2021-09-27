В Нур-Султане завершился мужской теннисный турнир Astana Open АТР 250, прошедший на кортах Национального теннисного центра.

Победитель турнира Astana Open АТР 250 в одиночном разряде Сун-ву Квон из Южной Кореи / Фото ktf.kz

В финале одиночного разряда встретились теннисист из Южной Кореи Сун-Ву Квон, переигравший в полуфинале первую ракетку Казахстана Александра Бублика, и представитель Австралии Джеймс Дакворт. В первом сете финальной встречи каждый из игроков взял все геймы на своих подачах, а на тай-брейке победу вырвал Квон. Проиграв на своей подаче на старте второго сета, южнокорейский теннисист сумел переломить ход поединка и одержать победу - 7:6, 6:3. Впервые в своей карьере став победителем турнира серии ATP 250, Сун-ву Квон спустя 18 лет завоевал для своей страны второй в истории Южной Кореи титул ATP.

В парном разряде титул чемпионов Astana Open АТР 250 разыграли посеянный под первым номером дуэт Сантьяго Гонсалез (Мексика)/Андрес Мольтени (Аргентина) и еще одна интернациональная пара Джонатан Эрлих из Израиля и Андрей Василевский из Беларуси. Уверенную победу в этом матче одержала южноамериканская пара со счетом 6:1, 6:2. Для Сантьяго Гонсалеза эта победа стала 15-й в турнирах ATP, а для Андреса Мольтени - седьмой.

Победы в турнире Astana Open АТР 250 принесли теннисистам по 250 рейтинговых очков.