В субботу, 25 сентября, по прогнозам синоптиков, на юго-западе Костанайской области возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, на востоке -4 градуса, днём +13...+18, на юге +23 градуса.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью 0...+2, днём +16...+18 градусов.

В воскресенье, 26 сентября, на юго-западе области возможен дождь. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Временами возможны порывы ветра 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на севере +2 градуса, днём +10...+15, на юге +20 градусов.

В Костанае в воскресенье переменная облачность, временами дождь, ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью +5...+7, днём +13...+15 градусов.

- С воскресенья и до конца недели погода будет формироваться под влиянием северо-атлантического циклона, который принесет в нашу область похолодание, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В понедельник, 27 сентября, по области вероятны осадки, на юге сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере гололед и туман. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20, на севере области 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днём +3...+8 градусов.

В Костанае в понедельник синоптики также ждут осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен гололед. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Ночью и днём +3...+5 градусов