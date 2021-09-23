Прошли четыре четвертьфинальных матча розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, в двух из которых определились полуфиналисты. Костанайский «Тобол» провел на поле стадиона «Центральный» второй четвертьфинальный поединок с петропавловским «Кызыл-Жаром».

С мячом капитан «Тобола» Азат Нургалиев / Фото kazfootball.kz

В первом матче, прошедшем месяц назад, гостевую победу с минимальным счетом одержали костанайцы.

Хозяева поля уверенно начали встречу, почти не позволяя сопернику на первых минутах переходить середину поля. На 10-й минуте «Тобол» провел красивую комбинацию на левом краю атаки с участием капитана Азата Нургалиева и Романа Асранкулова, который, получив ответную передачу, вошел в штрафную площадь и сделал прострел на грузинского нападающего Элгуджу Лобжанидзе, но голкипер петропавловцев Вадим Петров поймал мяч. Через две минуты «Тобол» вновь провел атаку по левому краю. После подачи от центральной линии Лобжанидзе грудью скинул мяч Нургалиеву, тот вошел в штрафную площадь и сделал поперечную передачу на открывшегося справа Багдата Каирова, который, подработав мяч, пробил низом по центру ворот. Однако российский защитник гостей Олег Мурачев выбил мяч ногами.

Очень эффектным получился проход португальского полузащитника «Тобола» Рубена Бриджидо, который со своей половины поля добежал с мячом до штрафной площади гостей и пробил с линии в угол ворот, но голкипер в броске выбил мяч. А через три минуты «Кызыл-Жар» нанес первый удар по воротам «Тобола», когда после ввода мяча из-за правой боковой линии Артем Черединов с линии штрафной площади пробил рядом с правой штангой.

Очередной проход Бриджидо на 26-й минуте завершился ударом по воротам справа с острого угла и с близкого расстояния, но Мурачев выбил мяч за лицевую линию. А после розыгрыша последовавшего углового удара подключившийся к атаке Султан Абилгазы пробил головой из центра штрафной площади, но на этот раз мячом завладел вратарь. Через три минуты тот же Бриджидо перехватил мяч у центральной линии на левом фланге, начав атаку со многими быстрыми поперечными передачами. В конце концов мяч снова оказался у португальца, который очень опасно пробил от левого угла штрафной площади впритирку с перекладиной.

На 33-й минуте гости провели контратаку по левому краю, и капитан «Кызыл-Жара» украинский полузащитник Максим Драченко, сместившись вдоль линии штрафной площади в центр, пробил рядом с правым верхним углом ворот «Тобола». А еще через три минуты петропавловцы совершили выпад по правому краю, и дошедший до края поля Алтынбек Сапаров от линии штрафной площади выполнил прострел. Мяч попал в плечо сербского защитника «Тобола» Алексы Амановича и полетел в ближний нижний угол ворот, но голкипер хозяев Султан Бусурманов в броске опередил бросившегося на добивание нападающего «Кызыл-Жара» из Боснии и Герцеговины Семира Смайлагича.

С атак хозяев поля, владевших мячом в первой половине игры более чем в два раза по сравнению с гостями, начался и второй тайм. Уже на 47-й минуте, после вбрасывания мяча из аута на левом фланге Асранкулов вошел с ним в штрафную площадь, переиграл российского защитника гостей Сергея Бугриева и пробил в ближний нижний угол ворот, но голкипер отбил мяч на угловой. На 55-й минуте Асракулов сделал слева навесную подачу в штрафную площадь, откуда Нургалиев пробил головой, но вновь на высоте оказался молодой голкипер гостей.

По истечении часа игры, после атаки «Тобола» по левому флангу, мяч в три касания был доставлен на противоположный край Бриджидо, тот от линии штрафной площади сделал навесную подачу на Лобжанидзе, который в борьбе с Драченко с линии вратарской площадки попытался пробить головой по воротам. Мяч опустился на газон и первым на добивании оказался Асранкулов, пробивший мимо голкипера в правый нижний от него угол ворот - 1:0.

Очень активен в кубковом матче был португальский полузащитник «Тобола» Рубен Бриджидо / Фото kazfootball.kz

Добившись желаемого, хозяева не сбавили скорости, вскоре Бриджидо перехватил мяч на половине поля гостей, пробежал с ним вперед и с дуги штрафной площади мощно пробил по центру ворот, однако выбравший правильную позицию голкипер сумел парировать удар. После забитого гола в обеих командах последовала череда замен. Однако на характере игры это не отразилось, хозяева по-прежнему атаковали, а гости - защищались. На 82-й минуте вышедший на замену Тони Силва предпринял попытку войти справа в штрафную площадь. Мурачев выбил мяч из ног гвинейского полузащитника «Тобола», его подхватил Каиров, дошел до лицевой линии и прострелил на Сергеева, но голкипер успел выбить мяч на угловой.

За минуту до окончания основного времени матча сербский легионер «Тобола» Душан Йованчич, получив мяч в середине поля, прошел с ним по центру до штрафной площади и, не входя в нее, сильно пробил, но мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной. А на второй добавленной минуте после прессинга у ворот гостей игроки «Тобола» завладели мячом и отправили его открывшемуся в штрафной площади только что вышедшему на замену Жаслану Жумашеву, который в борьбе с тремя защитниками сумел нанести опасный удар по воротам. И лишь бросок голкипера, выбившего мяч, летевший в нижний левый от него угол ворот, спас гостей от второго гола.

После матча наставник «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО отметил, что от кубковых матчей всегда нужно ждать сюрпризов:

- Мы не раз наблюдали, когда команды из низших дивизионов обыгрывали грандов. У нас сейчас очень плотный график и в этой игре мы дали возможность выйти на поле игрокам, кто по разным причинам мало получал игрового времени. Да, мы сделали большой шаг в Кубке РК, но надо все забыть и как можно быстрее переключиться на предстоящие игры. Сегодня команда проявила характер на поле и добилась положительного результата. Но надо улучшать качество игры во всех компонентах и прибавлять именно как команда.

Одержав две победы над «Кызыл-Жаром» с минимальным счетом, «Тобол» вышел в полуфинал розыгрыша Кубка РК. Еще одним полуфиналистом стала «Астана», которая после результативной ничьи с актауским «Каспием» на своем поле (3:3) вырвала победу в гостях, забив единственный гол лишь за четыре минуты до окончания второго экстра-тайма.

В двух других четвертьфинальных противостояниях, в которых прошли первые матчи, алматинский «Кайрат» на своем поле уверенно переиграл кызылординский «Кайсар» со счетом 3:0, а в Таразе местный клуб и карагандинский «Шахтер» голов не забили.