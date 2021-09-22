"Тобол" стал вторым полуфиналистом Кубка Казахстана-2021
22 сентября 2021, 21:58 | Спорт
В четвертьфинальном матче Кубка Казахстана костанайский «Тобол» сыграл дома против петропавловского «Кызыл-Жара СК», передает Sports.kz.
Первое противостояние команд в Петропавловске завершилось минимальной победой гостей, а во втором подопечным Андрея Карповича нужно было забить, однако по игре этого не скажешь. Костанайцы владели инициативой и сумели забить во втором тайме усилиями Романа Асранкулова. 1:0 — сильнее хозяева.
Таким образом, «Тобол» вышел в полуфинал турнира, игры которого пройдут в ноябре, ранее туда пробилась «Астана».
«Тобол» - «Кызыл-Жар СК» 1:0 (0:0)
Гол: Асранкулов 61 (1:0)
Первая игра: 1:0.
Фото: пресс-службы ФК «Тобол»
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