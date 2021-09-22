Сегодня на кортах НТЦ завершились игры третьего дня международного турнира АТР 250.

Из прошедших семи игр во вторник, в двух были задействованы казахстанские теннисисты. Вначале третьим запуском на центральный корт вышел член сборной Казахстана Дмитрий Попко, его соперником стал действующий победитель Astana Open Джон Миллман из Австралии. Дмитрий сражался до последних сил, и уступил в трех сетах — 6:3, 1:6, 4:6.

Более опытные товарищи Дмитрия по казахстанской сборной Андрей Голубев и Александр Недовесов в первом круге парных игр обыграли австралийских теннисистов Джеймса Дакворта и Мэтью Эбдена — 7:6, 6:2. Тандем Голубев/Недовесов теперь в четвертьфинале сыграет с Ромейн Арнеодо (Монако)/Бенжамин Бонзи (Франция).

Основной раунд крупного международного турнира Astana ATP-250 стартовал 20 сентября.

В первый же день турнира большой сюрприз преподнес свежеиспеченный чемпион Казахстана Тимофей Скатов. Североказахстанец в трех сетах сломил сопротивление многоопытного и титулованного итальянца Андреаса Сеппи - 7:6, 4:6, 6:1. 37-летний итальянский спортсмен на сегодня занимает в мировом рейтинге 87-ю позицию, обладатель четырех титулов в АТР-туре, три из них - в одиночке.

Astana Open - это турниры престижной серии АТР 250 и WTA 250, проводимые под эгидой международной Ассоциации профессионалов тенниса (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA), в которых примут участие теннисисты топ-100 мирового рейтинга, такие как Аслан Карацев, Джон Миллман, Бенуа Пер, Кристина Младенович, Элисон Ван Утвейк и другие.

Казахстан представят игроки национальной сборной страны - Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Александр Недовесов, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Ярослава Шведова, Анна Данилина.

Финал мужского турнира пройдет 26 сентября, женского - 2 октября.