Президент ОЮЛ "Интернет-ассоциация Казахстана" Шавкат Сабиров высказался о смене международного телефонного кода в Казахстане с +7 на +997. По мнению эксперта, в период пандемии такой переход "несвоевременен и создаст кучу проблем", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В условиях пандемии и такой сложной экономической ситуации делать работу, которая не является предметом первой необходимости. У нас же не горит менять телефонный код. Мы меняем названия улиц, меняем телефонные коды и так далее, вместо того чтобы заниматься вопросами, которые сегодня требуют безотлагательного решения либо исполнения. Америка с Канадой и со всем Карибским бассейном живут с +1 уже долгое время. И ничего - все нормально. У нас здесь +7, бывший Советский Союз - мы и Россия, больше никого. А сейчас, представляете, какой объем работы предстоит? Это же нужно все переделывать, перестраиваться.

У меня, к примеру, больше трех тысяч телефонных номеров. По всей стране люди будут переписывать контакты на +997. Мне нужно будет поменять все бланки, перепечатывать в типографии, везде стоит +7. Меня это меня просто поражает", - прокомментировал Сабиров в беседе с корреспондентом.

Шавкат Сабиров считает, что смену телефонного кода в стране с +7 на +997 необходимо отложить до периода, когда экономика страны начнет работать в полную силу и выдержит предлагаемые изменения.

"Я понимаю, когда в начале 90-х, когда Казахстан получил независимость и все дружно начали менять названия улиц, городов, чтобы хоть какую-то свою идентичность проявить. Но сейчас, когда мы уже 30 лет прожили с этим номером, когда на улице пандемия, карантин, когда люди реально остались без работы, кто-то испытывает сложности и так далее, мы сейчас опять создаем всей стране кучу проблем. Я уже не удивляюсь ничему. Давайте отложим. Когда страна придет в себя, вздохнет после пандемии, карантина, когда экономика начнет работать в полный размах, тогда потихоньку меняйте, что-то делайте. Но не сейчас", - добавил Шавкат Сабиров.

Международный телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом ранее сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

В министерстве объяснили, что коды операторов связи в Казахстане при переходе на новый международный код меняться не будут. При этом в Минцифры подтвердили, что менять номера в телефонной книге казахстанцам придется вручную, но не на +997, так как это международный телефонный код. Префикс для звонков внутри Казахстана будет другим, более коротким.