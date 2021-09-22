В четверг, 23 сентября, в Костанайской области без осадков, ночью и утром на севере и северо-западе региона туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью от нуля до +5 градусов, на севере и северо-западе области - минус 3 градуса. Днем 8-13 градусов, на юге области 16 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг в Костанае малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный,3-8 м/с. Температура ночью от нуля до 2 градусов тепла, - сообщила инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем - 11-13 тепла.

В пятницу, 24 сентября, и в субботу, 25 сентября, погода в Костанае и области почти одинаковая, но с небольшими различиями.

В регионе без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, температура ночью от нуля до +5 градусов, на севере - 3 градуса ниже нуля. Днем 8-13 градусов, на юге - до 16-ти. В субботу, 25 сентября, днем - 10-15 градусов, на юге региона - 18.

В Костанае 24 и 25 сентября без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью от нуля до плюч 2 градусов. Днем 24 сентября 12-14 градусов, 25-го - 13-15 градусов.