Вторым соперником рудненского «Горняка» в регулярном чемпионате Казахстана стал «Кулагер» из Петропавловска.

Счет в мачте и своим голам за «Горняк» открывает Сергей Жилов / Фото vk.com/hc_kulager

Петропавловский клуб в проведенных четырех встречах проиграл в основное время только один матч и набрал четыре очка, дважды уступив на старте «Актобе» (в овертайме и по буллитам) и поделив очки с атырауским «Бейбарысом». «Горняк» же неплохо провел две стартовые встречи со столичным «Номадом», но заработал по их итогам всего одно очко.

Очевидно, что в североказахстанском дерби, прошедшем в Рудном, на льду Дворца спорта «Горняк Арена», явного фаворита не было.

Хозяева открыли счет в середине первого периода, реализовав первое же свое численное большинство. Автором заброшенной шайбы стал перешедший накануне матча из «Темиртау» воспитанник ярославской школы хоккея нападающий Сергей Жилов. Во втором периоде рудничане еще дважды поразили ворота петропавловского клуба. Причем оба раза отличился нападающий «Горняка» Евгений Щанкин.

Руслан Утебаев стал автором одной из результативных передач / Фото vk.com/hc_kulager

Третий игровой отрезок получился очень результативным, а из пяти голов - четыре на счету рудничан. На 44-й минуте отличился нападающий «Горняка» Иван Ширяев, после чего наставник «Кулагера» Александр Белявский поменял голкипера - вместо Вячеслава Нечвиенко место в воротах занял Максим Грязнов. Но уже через три минуты фонарь за его воротами зажег еще один игрок линии атаки «Горняка» Иван Уколов, а еще через 17 секунд защитник Данил Москалев сделал счет 6:0 в пользу «Горняка». И лишь после того, как Щанкин на 54-й минуте реализовал численное большинство, оформив хет-трик, петропавловцы смогли отыграть одну шайбу усилиями Ильи Ахметова.

Таким образом подопечные Сергея Невструева одержали первую победу в этом чемпионате - 7:1 (1:0, 2:0, 4:1). Повторная встреча между «Горняком» и «Кулагером» состоится сегодня, 18 сентября, в 17:00.