В субботу, 18 сентября, на севере и востоке области ожидается дождь и туман, ветер западный 9-14 м/с, днем на севере и востоке региона 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 градусов, на севере и востоке области минус 3 градуса.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу, 18 сентября, в Костанае ночью ожидается переменная облачность, без осадков, днем - также переменная облачность, но будет дождь. Ветер западный 9-14 м/с, днем 15-20 м/с, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Температура ночью 0-2 градуса, днем 10-12 градусов тепла.

В воскресенье, 19 сентября, на севере области дождь и туман, ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 0-5 градусов, на западе региона - минус 3. Днем 7-12 градусов, на юге области 15 градусов тепла.

В воскресенье, 19 сентября, в Костанае ожидается переменная облачность, дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 0-2 градусов, днем 9-11 градусов тепла.

В понедельник, 20 сентября, на территории области облачно, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 0-5 градусов, на севере области - минус 3 градуса. Днем 7-12 градусов тепла, на юге региона 15 градусов.

В понедельник, 20 сентября, в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 0-2 градусов, днем 8-10 градусов тепла.