Защитник национальной сборной Казахстана по футболу Руслан Валиуллин провалил допинг-тест. Об этом стало известно Телеграм-каналу Kozhakhmet_inside_official, передает Tengrinews.kz.

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"Защитник сборной Казахстана и "Тобола" Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.

Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо", - написал инсайдер.

Напомним, Валиуллин стал героем матча отборочного раунда чемпионата мира - 2022 против Украины, который состоялся 1 сентября на "Астана-Арене". Благодаря дублю игрока сборная Казахстана сыграла с украинцами вничью - 2:2.

После игры футболист признался, что посвятил свой дубль бабушке, которая недавно ушла из жизни.

Валиуллин был признан лучшим футболистом четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе. Казахстанец опередил футболиста сборной Швеции Виктора Клаэссона и капитана сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко.