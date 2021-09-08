Третьим за последние шесть дней соперником национальной сборной Казахстана по футболу в матчах группового турнира отборочного турнира чемпионата мира стала сборная Боснии и Герцеговины.

Авторы первых голов своих сборных Исламбек Куат и Миралем Пьянич / Фото footboom.com

После поражения в Финляндии (0:1) наставник казахстанской команды вновь изменил стартовый состав, вернув в защиту игрока «Тобола» Сергея Малого, который составил компанию своему одноклубнику Александру Марочкину, проводившему третий матч подряд, и Юрию Логвиненко («Актобе»). Вернулся в опорную зону полузащитник «Тобола» Асхат Тагыберген, а квартет полузащитников составили Ян Вороговский («Кайрат»), Исламбек Куат («Астана»), Георгий Жуков из польской «Вислы» и Марат Быстров из российского «Ахмата». На острие атак был выдвинут кайратовец Артур Шушеначев, которого поддерживал сзади форвард узбекистанского «Андижана» Владислав Васильев, а место в воротах вновь занял Игорь Шацкий («Шахтер»).

Боснийская сборная, набравшая, как и казахстанские футболисты, два очка, но проведшая на одну игру меньше, очень активно начала стартовый отрезок матча.

Дважды в эти минуты мог отличиться капитан хозяев Эдин Джеко, но оба раза, пробивая из выгодных положений с близкого расстояния, не попал в створ ворот.

Очень опасным был выход слева один на один с голкипером сборной Казахстана на 36-й минуте Эрмедина Демировича, но Шацкий ногой сумел перевести мяч рядом с дальней стойкой. В составе гостей в первом тайме ударом по воротам смог отметиться лишь Васильев, но мяч пролетел далеко мимо левой «девятки».

Второй тайм гости начали заметно активнее, и в первой же атаке Жуков ударом с правого края заставил вступить в игру боснийского голкипера Ибрахима Шехича. А второй выпад по левому флангу завершился первым угловым ударом у ворот хозяев. Тагыберген от углового флага сделал подачу верхом во вратарскую площадку, и мяч от Куата влетел в сетку ворот, после чего сборная Казахстана повела в счете.

Пропустив гол, боснийцы усилили давление на ворота Шацкого и на 74-й минуте заработали пенальти, когда при розыгрыше углового удара Марочкин попридержал Джеко, который упал на газон. И Миралем Пьянич ударом с «точки» сравнял счет. Не успокоившись на этом, боснийцы продолжили свои атаки. И на 85-й минуте вышедший на замену Лука Менало в борьбе с Логвиненко заработал угловой удар на правом фланге, а затем после подачи Пьянича, оставшись без опеки, с линии вратарской площадки послал мяч головой под перекладину в правый от Шацкого угол ворот - 2:1.

После второго пропущенного мяча на поле вышли полузащитник «Тобола» Самат Жарынбетов и защитник «Актобе» Темирлан Ерланов, активно поддержавшие линию нападения. На пятой из шести добавленных минут после атаки гостей по правому флангу Джеко сбил на подступах к штрафной площади Тагыбергена, а вышедший на замену в первые минуты второго тайма игрок московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов, пробив низом мимо стенки точно в дальний угол ворот, сравнял счет - 2:2.

Набрав третье очко, сборная Казахстана, проведя пять игр, по-прежнему находится на пятом месте в группе «D». Лидирует же в группе сборная Франции, набравшая после домашней победы над командой Финляндии 12 очков (6 матчей). У сборных Украины (5) и Финляндия (4) - по 5 очков, а сборная Боснии и Герцеговины (4) опережает казахстанских футболистов благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Следующие матчи группового турнира пройдут в октябре. Сборная Казахстана 9 октября примет на своем поле сборную Боснии и Герцеговины и 12 октября сыграет со сборной Финляндии. А завершит свои выступления в отборе на чемпионат мира главная команда Казахстана 13 ноября гостевым матчем против сборной Франции.