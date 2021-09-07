Необычную операцию провели 6 сентября. В 14.00 на пункт связи оперативно-спасательного подразделения Аркалыка поступило сообщение, что в поселке Северный во дворе частного дома корова упала в колодец.

- Случай был весьма сложным, спасатели провели большую операцию по вызволению из трудной ситуации бедного животного. Корова оказалась на глубине нескольких метров в пустующем колодце и самостоятельно выбраться не смогла, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Операция по спасению коровы завершилась в 15:28. Животное не пострадало, ее передали счастливой хозяйке.