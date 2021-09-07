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День открытых дверей проводит ДЮСШ №2 в Костанае

7 сентября 2021, 12:12 |  Спорт

Школьники и их родители смогут посетить три спортивных объекта: теннисный центр, СРК "Костанай" и спортивный зал бадминтона. Об этом сообщили в пресс-службе Детско-юношеской спортивной школе № 2.

Фото из архива "НГ"

Тренировки по теннису, волейболу, тогызкумалаку и бадминтону назначены на следующую неделю, 15 и 16 сентября. Их может посетить ребёнок и один из родителей (или близкий родственник). Вход в здания только по прилужению Ashyq

Дополнительную информацию можно узнать в учебной части по тел. 8 (7142) 21-20-78.

Объект Вид спорта Адрес Дата тренировки Дополнительная информация
Костанайский теннисный центр теннис ул. Пионерская, 61 15 сентября
09.00-11.00, 15.00-17.00		 Иметь с собой: спортивную вторую обувь (желательно со светлой подошвой), при желании спортивную одежду и бутылочку с негазированной водой.

Спортивно-развлекательный комплекс «Костанай»

волейбол, тогызкумалак

 ул. Дмитрия Герасимова, 1 16 сентября
09.00-11.00, 15.00-17.00		 Иметь с собой: вторую обувь или бахилы, при желании бутылочку с негазированной водой.
Спортивный зал бадминтона бадминтон ул. Маяковского, 119 а 16 сентября
09.00-11.00, 15.00-17.00		 Иметь с собой: вторую обувь или бахилы, при желании бутылочку с негазированной водой.