Школьники и их родители смогут посетить три спортивных объекта: теннисный центр, СРК "Костанай" и спортивный зал бадминтона. Об этом сообщили в пресс-службе Детско-юношеской спортивной школе № 2.

Фото из архива "НГ"

Тренировки по теннису, волейболу, тогызкумалаку и бадминтону назначены на следующую неделю, 15 и 16 сентября. Их может посетить ребёнок и один из родителей (или близкий родственник). Вход в здания только по прилужению Ashyq

Дополнительную информацию можно узнать в учебной части по тел. 8 (7142) 21-20-78.