День открытых дверей проводит ДЮСШ №2 в Костанае
7 сентября 2021, 12:12 | Спорт
Школьники и их родители смогут посетить три спортивных объекта: теннисный центр, СРК "Костанай" и спортивный зал бадминтона. Об этом сообщили в пресс-службе Детско-юношеской спортивной школе № 2.
Фото из архива "НГ"
Тренировки по теннису, волейболу, тогызкумалаку и бадминтону назначены на следующую неделю, 15 и 16 сентября. Их может посетить ребёнок и один из родителей (или близкий родственник). Вход в здания только по прилужению Ashyq
Дополнительную информацию можно узнать в учебной части по тел. 8 (7142) 21-20-78.
|Объект
|Вид спорта
|Адрес
|Дата тренировки
|Дополнительная информация
|Костанайский теннисный центр
|теннис
|ул. Пионерская, 61
|15 сентября
09.00-11.00, 15.00-17.00
|Иметь с собой: спортивную вторую обувь (желательно со светлой подошвой), при желании спортивную одежду и бутылочку с негазированной водой.
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Спортивно-развлекательный комплекс «Костанай»
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волейбол, тогызкумалак
|ул. Дмитрия Герасимова, 1
|16 сентября
09.00-11.00, 15.00-17.00
|Иметь с собой: вторую обувь или бахилы, при желании бутылочку с негазированной водой.
|Спортивный зал бадминтона
|бадминтон
|ул. Маяковского, 119 а
|16 сентября
09.00-11.00, 15.00-17.00
|Иметь с собой: вторую обувь или бахилы, при желании бутылочку с негазированной водой.
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