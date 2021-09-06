В столице Татарстана городе Казани проходят Первые Игры стран Содружества независимых государств, в которых принимают участие около 1 600 спортсменов из девяти стран СНГ - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, и Узбекистана. При этом более 1 100 участников - в возрасте от 14 до 23 лет.

Лаура Альмагамбетова (справа) на пьедестале почета I Игр стран СНГ в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 55 кг / Фото ciskazan2021.com

Идея проведения Игр стран СНГ была выдвинута Российской Федерацией и поддержана на заседании Совета глав государств СНГ в столице Таджикистана Душанбе три года назад - в сентябре 2018 года.

На церемонии открытия Игр заместитель министра спорта России Алексей Морозов зачитал приветствие президента России Владимира Путина организаторам и участникам соревнований, в котором в частности говорится:

- Считаю идею организации Игр важной и востребованной инициативой, призванной объединить молодежь СНГ вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. Уверен, что Игры позволят молодым спортсменам продемонстрировать волевой характер и победный настрой, оценить свои способности и физическую подготовку в преддверии престижных мировых стартов и Олимпийских игр. Со своей стороны отмечу, что мы сделаем все возможное, чтобы I Игры стран СНГ прошли на самом высоком уровне, стали настоящим праздником для участников и болельщиков, запомнились вдохновением честной спортивной борьбы и яркими эмоциями на трибунах.

В программе Игр пройдут соревнования по бадминтону, баскетболу (3х3), боксу, борьбе на поясах, вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, женской борьбе, каратэ, корэш, настольному теннису, пулевой стрельбе, самбо, спортивным танцам, стендовой стрельбе, тайскому боксу, футзалу и художественной гимнастике. Всего на Играх будут разыграны 182 комплекта медалей.

Первые награды Игр стран СНГ разыграли представители бокса, трех стилей спортивной борьбы и борьбы на поясах. Спортсмены Казахстана в первый день Игр завоевали 28 медалей, из которых 5 серебряных и 23 бронзовые.

Обладательницей одной из бронзовых наград стала представительница Костанайской области мастер спорта РК Лаура Альмагамбетова, выступавшая в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 55 кг. А победительницей здесь стала Калмира Билимбекова из Кыргызстана, одержавшая в финале победу над представительницей России Александрой Скиренко и прервавшая серию побед российских спортсменок.

Напомним, что Лаура Альмагамбетова начала заниматься борьбой в 2004 году в Сарыкольской районной ДЮСШ и является двукратным серебряным призером чемпионата Азии среди кадетов и бронзовым призером чемпионата мира среди кадетов.