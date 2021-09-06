Опубликовано время начала матчей 20-го тура Премьер-Лиги
6 сентября 2021, 11:32 | Спорт
Стало известно время начала матчей 20-го тура Премьер-Лиги, сообщает Sports.kz. В этом туре костанайский футбольный клуб "Тобол" встретится с актауским "Каспием". Игра пройдет 12 сентября на центральном стадионе в Костанае.
Премьер-Лига, 20-й тур
11 сентября (суббота)
15:00* «Кызыл-Жар СК» — «Кайсар»
18:00 «Акжайык» — «Астана»
18:00 «Атырау» — «Туран»
12 сентября (воскресенье)
17:00 «Шахтер» — «Жетысу»
18:00 «Актобе» — «Тараз»
19:00 «Ордабасы» — «Кайрат»
20:00 «Тобол» — «Каспий»
* во всех матчах указано столичное время.
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