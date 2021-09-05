Национальная сборная Казахстана по футболу провела в столице Финляндии городе Хельсинки свой четвертый матч группового отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной этой страны.

Абат Аймбетов сменил на посту капитана сборной Казахстана полузащитника «Тобола» Азата Нургалиева, у которого возникли проблемы с оформлением визы в Финляндию / Фото kff.kz

Обе команды подошли к этой встрече с двумя набранными очками, правда финская сборная провела на один матч меньше.

Наставник сборной Казахстана практически полностью поменял стартовый состав по сравнению с предыдущей встречей со сборной Украины, оставив в центре защиты лишь игрока «Тобола» Александра Марочкина. Получившего второе предупреждение кайратовца Стаса Покатилова в воротах поменял голкипер «Шахтера» Игорь Шацкий, компанию Марочкину в обороне составили центральные защитники Темирлан Ерланов («Актобе») и Нуралы Алип («Кайрат»), а также Еркин Тапалов («Акжайык») и дебютант сборной Максат Тайкенов из «Каспия». Линию полузащиты составили Георгий Жуков из польской «Вислы», Рамазан Оразов («Актобе») и Ян Вороговский («Кайрат»), а впереди играли еще один дебютант сборной Айдос Таттыбаев из «Шахтера» и Абат Аймбетов («Астана»).

Начало игры прошло под диктовку хозяев поля, пытавшихся забить быстрый гол. Однако гости в эти минуты смотрелись весьма достойно, чего стоил только момент при розыгрыше углового удара на 14-й минуте в исполнении Оразова. Финский голкипер Лукаш Градецки кулаками выбил мяч, но его подобрал Вороговский и слева с острого угла сделал передачу к ближней штанге на Аймбетова, который с угла вратарской площадки головой в падении пробил в ближний угол ворот, но попал в сетку с внешней стороны. А через три минуты голкипер хозяев не удержал мяч после навесной подачи Вороговского с левого фланга, после чего опасно пробил Оразов, но чуть выше ворот.

Ближе к середине тайма опасный момент возник и у ворот гостей, когда Теему Пукки удалось выскочить на рандеву с Шацким, который сумел перевести мяч на угловой после удара финского нападающего с левого угла вратарской площадки. На высоте оказался Шацкий и на 34-й минуте после удара Роберта Тейлора с дуги штрафной площади под перекладину.

Начало второго тайма ознаменовалось выпадом сборной Казахстана, завершившимся ударом Вороговского с левого угла штрафной площади в ближний угол - Градецки с трудом кулаками отбил мяч за лицевую линию.

Через десять минут после возобновления игры хороший шанс открыть счет появился у хозяев поля, когда после атаки по правому края Онни Валакари пробил с подступов к вратарской площадки в ближний верхний угол, но Шацкий в прыжке перевел мяч над перекладиной.

И все же на 60-й минуте финны добились своего. Йере Уронен от левой боковой линии сделал навесную подачу в центр штрафной площади, откуда Йоэль Похьянпало головой послал мяч рядом с правой от голкипера стойкой ворот. После пропущенного гола на поле в составе казахстанской сборной появился полузащитник «Тобола» Асхат Тагыберген, сменивший Оразова, и нападающий узбекистанского «Андижана» Владислав Васильев, вышедший вместо Таттыбаева. После этих замен гости стали больше владеть мячом, но сборная Финляндии успешно сыграла на удержание счета. Стоит отметить, что на 81-й минуте вместо Жукова впервые в футболке национальной сборной Казахстана появился на поле полузащитник «Тобола» Самат Жарынбетов.

Лучшим игроком в составе национальной сборной Казахстана, по мнению авторитетного аналитического сайта WhoScored, признан Александр Марочкин, получивший оценку - 7,2. Чуть больше оценка у лучшего игрока матча, которым стал автор единственного гола Похьянпало - 7,4.

Лучший игрок сборной Казахстана в матче с командой Финляндии защитник «Тобола» Александр Марочкин (справа) и голкипер сборной Игорь Шацкий / Фото kff.kz

Одержав победу с минимальным счетом (1:0), финская сборная набрала 5 очков и вышла на второе место в группе «D», обойдя благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей сборную Украины, сыгравшую вничью на своем поле с лидером - сборной Франции (1:1).

Уже во вторник, 7 сентября, в Сараево на поле стадиона «Грбавица» проведут между собой первую встречу набравшие пока по 2 очка сборные Боснии и Казахстана.