Летний чемпионат Казахстана собрал сильнейших лыжников со всей страны для определения их функционального состояния перед основным зимнем сезоном.

Виталий Пухкало (в центре) занял 1 место на дистанции 15 км свободных ходом /Фото из личного архива

Само название турнира наводит на вопрос - какие летом могут быть лыжные гонки. И сразу возникает ассоциация с интернет-картинкой, которая стала мемом.

На самом деле летом лыжники соревнуются на специальных приспособлениях - лыжероллерах. Они состоят из платформы, на которую ставится крепление для ботинка, такое же как и на лыжах (кстати, ботинки тоже лыжные используются), ко всему этому крепятся колёса.

Для меня, как человека со стороны, непонятно - ну хорошо, разогнался, а как останавливаться? Так вот - тормозов на таких лыжах нет, поэтому соревнования считаются очень опасными и требуют специальной подготовк. На чемпионате мира, прошедшем также в августе 2021 года в Нове-Место (Чехия), один из участников потерял управление и снес несколько спортсменов, которые получили серьезные травмы. Зимой при падении, конечно, есть риск получения травмы, но редко серьезной, а вот летом на большой скорости, падая практически незащищённым телом на асфальт, можно сильно повредиться.

На чемпионате Казахстана костанайские спортсмены были одни из сильнейших.

Виталий Пухкало стал чемпионом на дистанции 15 км свободным ходом, Владислав Ковалёв - вторым на аналогичной дистанции, но классическим ходом. Артём Ковалёв и Алмас Каримов заняли третьи места в спринтерских гонках - Артём среди мужчин, Алмас среди юниоров.

В программе, кроме лыжеролерных гонок, проходили беговые соревнования в кроссе - на дистанции 5 км у мужчин и юниоров и 3 км у женщин и юниорок. Отличие кросса от бега по стадиону - это ландшафт, здесь возможны спуски и подъемы, а также природные препятствия, чем усложняется прохождение дистанции.

В кроссе костанайцы тоже не остались без пьедестала. Владислав Ковалёв был третьим среди мужчин, Данил Зинченко - третьим среди юниоров. Среди юниорок победила Анастасия Ротова.



Летний чемпионат показал отличную функциональную подготовку лидеров национальной сборной, а также дал возможность молодым спортсменам проявить себя.

Автор - гражданский журналист "НГ"