Встречей в Нур-Султане на «Астана Арене» между национальными сборными Казахстана и Украины стартовала осенняя серия отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Дубль защитника «Тобола» Руслана Валиуллина принес ничью национальной сборной Казахстана в матче со сборной Украины / Фото footboom.com

Первый матч между этими командами завершился в Киеве вничью - 1:1, принесший казахстанской сборной, пока единственное очко отборочного турнира в группе «D». На старте отоборов Казахстан уже уступил на своем поле действующему чемпиону мира сборной Франции (0:2). А вот сборная Украина еще два своих матча со сборными Франции и Финляндии завершила с таким же счетом, как и с казахстанцами.

Наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов выставил против сборной Украины, считавшейся после успешного выступления на чемпионате Европы явным фаворитом в матче, пять игроков костанайского «Тобола». Центральным из пяти защитников был Александр Марочкин, справа от него играл Сергей Малый, а на левом краю обороны - Руслан Валиуллин, в центре полузащиты действовал Асхат Тагыберген, а в линию нападения был отряжен капитан «Тобола» Азат Нургалиев, также в капитанской повязке выведший на поле и сборную Казахстана. Кроме этого, в стартовом составе вышли вратарь «Кайрата» Стас Покатилов, защитники Юрий Логвиненко из «Актобе» и Марат Быстров из российского «Ахмата», полузащитники Исламбек Куат из «Астаны» и Владислав Васильев из узбекистанского «Андижана», а также нападающий «Кайрата» Артур Шушеначев.

Начало матча показало, что гости не допускали недооценки своего соперника. И уже на 2-й минуте сборная Украины повела в счете. Роман Яремчук, получив передачу справа от Александра Караваева, грудью подработал себе мяч и слету из-за пределов штрафной площади послал его по высокой дуге в левый верхний угол ворот, а отчаянный бросок Покатилова не спас хозяев от гола - 0:1. Через пять минут после передачи Яремчука опасно простреливал вдоль ворот Караваев, но Малый выбил мяч. Продолжившееся давление гостей едва не привело на 16-й минуте ко второму взятию ворот, когда Эдуард Соболь с левой половины штрафной площади пробил в ближний угол, но мяч после рикошета от Марочкина попал в штангу, а попытке Андрея Ярмоленко сыграть на добивании помешал в последний момент Логвиненко. Дважды подряд гости попали в каркас ворот и на 24-й минуте. Вначале после прострела Виталия Буяльского с левого края Ярмоленко пробил с близкого расстояния, но попал в штангу, а затем после подбора на правом краю Сергей Сидорчук пробил в ближний верхний угол, но мяч от рук среагировавшего на удар Покатилова попал точно в крестовину ворот.

Лишь после этих опасных моментов хозяева немного стали приходить в себя, и в одном из эпизодов Нургалиев дальним ударом пробил в левый от украинского голкипера нижний угол, но Андрей Пятов в падении накрыл мяч. На 39-й минуте Валиуллин получил длинную передачу на левом фланге, вошел в штрафную, но пробил откровенно слабо и прямо в руки Пятову.

Начало второго тайма ознаменовалось острыми выпадами со стороны обеих команд, после чего игра приобрела более спокойный характер и проходила в основном в центре поля. К концу часа игры в обоих сборных произошли двойные замены. В составе хозяев вместо Шушеначева и Нургалиева вышли на поле московский армеец Бактиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов из «Астаны». Вскоре гости смогли дважды выйти на рандеву с Покатиловым, но оба раза голкипер сборной Казахстана не дал себя переиграть, отразив удары Николая Матвиенко и Соболя. А затем мяч побывал в сетке ворот сборной Украины после удара под перекладину Аймбетова, но после впервые примененной в Казахстане VAR - системы видеопомощи арбитрам гол был отменен из-за офсайда. И все же на 74-й минуте сборная Казахстана сравняла счет, после того как Тагыберген сделал хорошую длинную передачу из глубины поля на дальний левый угол вратарской площадки гостей, откуда Валиуллин вторым касанием точно пробил в ближний верхний угол ворот - 1:1.

Украинские футболист быстро пришли в себя и организовали несколько опасных атак на ворота Покатилова, однако свои шансы не сумели использовать вышедший на замену Виктор Цыганков и Ярмоленко. А за две минуты до окончания основного времени выбежал один на один с Пятовым Аймбетов, но голкипер сборной Украины вышел победителем в этой дуэли.

Очень насыщенными на события оказались добавленные к основному времени арбитром из Литвы Донатасом Румшасом пять минут. На третьей из них Виталий Миколенко, получив передачу на левом фланге, сделал прострел во вратарскую площадку, а вышедший на замену Даниил Сикан в борьбе с защитниками и вратарем в падении буквально затолкал мяч в правый нижний от Покатилова угол ворот. А на последних секундах встречи Марочкин с правого фланга забросил мяч на Логвиненко, тот сделал скидку на левый край на набежавшего Валиуллина, который с угла вратарской площадки, опередив Караваева, в касание пробил в ближний верхний угол ворот - 2:2.

Таким образом сборная Казахстана во втором туре подряд отобрала очки у сборной Украины, которая продолжила свою ничейную серию и с 4 набранными очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. А лидирует в группе сборная Франции, неожиданно сыгравшая в этот же день вничью на своем поле со сборной Боснии (1:1) и набравшая после четырех игр 8 очков. По 2 очка в своем активе имеют сборные Финляндии (2 игры), Боснии (3) и Казахстана (3), имеющая худшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Следующий матч подопечные Байсуфинова проведут 4 сентября в Хельсинки со сборной Финляндии.