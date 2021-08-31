Сегодня на XVI летних Паралимпийских играх прошли соревнования по пара стрельбе из пневматического пистолета среди женщин.

В дисциплине Р2 - стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров - честь Казахстана защищала единственная представительница Костанайской области на Паралимпийских играх в Японии воспитанница областного спортивного клуба инвалидов мастер спорта РК Айсулу Джумабаева. Айсулу тренируется под руководством Абылая Шунаева, являющегося в настоящее время главным тренером национальной сборной РК по пара пулевой стрельбе.

Квалификационные соревнования в спортивном классе SH1 (среди стрелков, способных удерживать оружие без дополнительной опоры) прошли в стрелковом центре «Асаки», расположенном на базе сухопутных сил самообороны Японии близ города Вако в 15 км от Токио. В этих предварительных соревнованиях выступили 18 спортсменок из 15 стран, которые боролись за восемь путевок в финальную часть паралимпийского турнира. Финалистки определялись по лучшей сумме очков, набранных в шести сериях по десять выстрелов.

Дебютантка Паралимпийских игр Айсулу Джумабаева выбила в 60-ти выстрелах 544 очка (95, 88, 92, 83, 91, 95), что стало 13-й суммой среди всех участниц.

Показавшая в квалификации лучший результат (572 очка) чемпионка Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Сарех Джаванмарди из Ирана была лучшей и в финале, установив при этом мировой рекорд. Она выбила 24 выстрелами 239,2 очка. Серебряную медаль завоевала представительница Турции Айсегуль Пехливанлар - 234,5 (третье место в квалификации - 564), а обладательницей «бронзы» стала Кристина Дэвид из Венгрии - 210,5 (второе место в квалификации - 570).

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