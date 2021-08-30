Число погибших при взрывах в Жамбылской области увеличилось до 14 человек
30 августа 2021, 10:58 | Происшествия
Поиски ещё двух пропавших продолжаются, передает Informburo.kz.
Количество погибших в результате пожара и взрывов в воинской части возле Тараза увеличилось до 14 человек, сообщается на сайте МЧС.
"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Сапёры Министерства обороны обнаружили тело ещё одного человека, личность которого устанавливается. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты", – говорится в сообщается.
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