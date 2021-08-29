Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении военных и спасателей, погибших в результате взрывов в войсковой части в Жамбылской области, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото Турар Казангапов/Tengrinews.kz

Глава государства постановил заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Меиржану Айманову за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга посмертно присвоить звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".

Президент за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, постановил наградить посмертно:

орденом "Айбын" первой степени военного прокурора Южного региона Главной военной прокуратуры Армана Капезова Армана Куанышевича;

военного прокурора Южного региона Главной военной прокуратуры Армана Капезова Армана Куанышевича; орденом "Айбын" первой степени заместителя руководителя тушения пожара дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Александра Микропуло;

заместителя руководителя тушения пожара дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Александра Микропуло; орденом "Айбын" третьей степени стрелка команды ведомственной охраны воинской части №28349 Министерства обороны Уразбека Далибаева;

третьей степени стрелка команды ведомственной охраны воинской части №28349 Министерства обороны Уразбека Далибаева; орденом "Айбын" третьей степени специалиста (пожарного спасателя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Руслана Жанбулатова;

специалиста (пожарного спасателя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Руслана Жанбулатова; орденом "Айбын" третьей степени специалиста (механика-водителя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Марата Мешінбай;

специалиста (механика-водителя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Марата Мешінбай; орденом "Айбын" третьей степени начальника подразделения (начальника команды) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Еркина Надирбекова;

начальника подразделения (начальника команды) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Еркина Надирбекова; орденом "Айбын" третьей степени старшего пожарного-спасателя пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Елдоса Сандыбаева;

старшего пожарного-спасателя пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Елдоса Сандыбаева; орденом "Айбын" третьей степени пожарного-спасателя пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Арнура Темирбулатова;

пожарного-спасателя пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Арнура Темирбулатова; орденом "Айбын" третьей степени старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Танирбергена Торебекова.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек.

Напомним, 26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошла серия взрывов неустановленных предметов. Всего было порядка 10 взрывов.



