На продолжающихся в Японии XVI летних Паралимпийских играх завершились соревнования по пара дзюдо среди мужчин в весовой категории до 73 кг, в которых выступил и представитель Казахстана мастер спорта международного класса из Атырау Темиржан Даулет.

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Выступающий в классе B3 (среди слабовидящих спортсменов) атырауский дзюдоист, являющийся бронзовым призером Азиатских Пара игр 2018 года, серебряным призером Всемирных игр IBSA-2019 и победителем чемпионата Азии и Океании 2019 года, в первой схватке в Токио должен был встретиться с Рамилем Гасимовым из Азербайджана, но соперник не вышел на татами и ему было засчитано техническое поражение. В четвертьфинале Даулет досрочно выиграл у бронзового призера Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Николая Корнхасса из Германии, а в полуфинале встретился с представителем Грузии Георгием Калдани. Схватка за выход в финал также продлилась недолго и завершилась чистой победой казахстанца.

Соперником Даулета в финале был чемпион мира 2018 года Феруз Саидов из Узбекистана, сумевший одержать победу над казахстанцем, дополнив «бронзу» Рио-де-Жанейро-2016 года «золотом» Токио-2020.

Темиржан Даулет стал обладателем серебряной медали, которая стала для Казахстана уже третьей наградой на XVI летних Паралимпийских играх, что является историческим достижением. До этого казахстанские паралимпийцы завоевали только две медали в Рио-де-Жанейро в 2016 году - «золото» и «серебро».