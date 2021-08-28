Состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА, в которых приняли участие и два казахстанских клуба - алматинский «Кайрат» и карагандинский «Шахтер».

С мячом автор гола и результативной передачи бразильский легионер "Кайрата" Вагнер Лав / Фото kazfootball.com

«Кайрат», одержавший в первом матче разгромную победу в Люксембурге - столице одноименного западноевропейского государства над шестикратным чемпионом этой страны клубом из города Эш «Фолой» (4:1), уверенно начал домашний матч. И уже на 11-й минуте португальский полузащитник алматинцев Рикарду Алвеш из глубины поля сделал хороший пас Артуру Шушеначеву, выведя его один на один с Эммануэлем Кабралом, и воспитанник алматинского клуба, сделав вид, что будет отдавать мяч открывшемуся слева бразильскому легионеру «Кайрата» Вагнеру Лаву, пробил в ближний левый от голкипера угол ворот - 1:0.

Еще до исхода получаса игры тот же Алвеш сделал результативный пас Лаву, который сместился с мячом вдоль линии штрафной площади в центр, переиграв по пути трех защитников, и послал мяч в правый нижний угол ворот - 2:0. На 36-й минуте «Кайрат» провел еще одну результативную атаку по левому флангу, завершившуюся передачей Лава от угла штрафной площади открывшемуся в центре Шушеначеву, который в третий раз поразил все тот же угол ворот, оформив дубль.

Однако, как и в Люксембурге, «Фола» не осталась без забитого гола. За две минуты до перерыва Мирза Мустафич со средней дистанции точно пробил в правую «девятку». Во втором тайме счет не изменился.

Так «Кайрат», начав свою еврокубковую кампанию сезона-2021/2022 в Лиге чемпионов, обеспечил себе выступление в групповом этапе Лиги конференций УЕФА.

«Шахтер» после поражения в Нур-Султане в первом матче израильскому клубу «Маккаби» (1:2), в ответном поединке в Тель-Авиве на поле стадиона «Блумфилд» усложнил себе задачу выхода в групповой этап, пропустив гол на 18-й минуте. А огорчил Игоря Шацкого Идан Нахмиас, который при розыгрыше углового удара после навесной подачи от правого углового флажка Таля Бен Хаима послал мяч головой под перекладину.

Ну а все вопросы о победителе противостояния были сняты за пять минут до перерыва, когда Шацкий после навеса с левого фланга Бен Хаима выбил мяч кулаками далеко в поле, но тот оказался у Дана Глазера, который метров с 25-ти неотразимо пробил в правый от голкипера угол ворот. Счет 2:0 сохранился до конца встречи, и «Шахтер», таким образом, выбыл из розыгрыша Лиги конференций УЕФА.