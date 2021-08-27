На XVI летних Паралимпийских играх сегодня прошли соревнования по пара дзюдо среди мужчин в весовой категории до 60 кг.

Фото Паралимпийского комитета Казахстана

В этом виде программы Казахстан представлял дзюдоист из Атырау, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в Сеуле (Южная Корея), серебряный призер чемпионата Азии и Океании 2019 года, участник Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Ануар Сариев. Ануар выступает в классе B3 среди слабовидящих спортсменов.

Сариев начал выступления на татами Токио с четвертьфинала, одержав победу над спортсменом из Монголии Ядамдоржем Сухбаатаром. В полуфинале, где его соперником был Маркос Деннис Бланко из Венесуэлы, казахстанец одержал досрочную победу (иппон), проведя два приема, получивших оценку ваза-ари.

В финале казахстанцу противостоял бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Вугар Ширинли из Азербайджана, который в итоге одержал победу. А Ануар Сариев стал серебряным призером и первым казахстанцем, завоевавшим медаль в пара дзюдо.