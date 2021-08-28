Обзор взрывов боеприпасов в Казахстане – в Токрау, Отаре, Арыси - от Informburo.kz.

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В воинской части Байзакского района Жамбылской области произошёл взрыв. Жители близлежащих сёл эвакуированы, начато досудебное расследование. К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны, создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара.

Возгорание, повлекшее взрыв, произошло возле одного из складов около 19.00 в четверг, 26 августа. Взорвавшиеся предметы и причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева, сообщила пресс-служба ведомства. Туда же вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра внутренних дел.

Как сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. В больницу Тараза с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных.

"Работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Возбуждено уголовное дело. Мобилизованы подразделения МО, МЧС, МВД. Временно приостановлено железнодорожное сообщение", – написал Касым-Жомарт Токаев у себя в Twitter.

Глава государства также обратился к жителям Тараза и близлежащих сёл с просьбой сохранять спокойствие и осторожность.

Арысь

Буквально месяц назад в Шымкенте завершился судебный процесс по делу о взрывах в городе Арысь близ Шымкента. 24 июня 2019 года в 9.20 в воинской части, расположенной рядом с городом прогремела серия взрывов. Тогда напуганные жители в панике покидали свои дома, видео происходящего, разлетевшиеся в соцсетях, напоминали съёмки военных действий. Мессенджеры были полны объявлениями о поиске детей. От взрыва по городу разлетелись боеприпасы. Сообщалось, что с 16 улиц Арыси военные собрали 70 неразорвавшихся снарядов, многие из них находились в домах.

Последствия взрыва на предприятии по утилизации боеприпасов в городе Арысь / фото пресс-служба ДЧС ЮКО

В результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек. Было повреждено 7 634 домов, около 500 оказались непригодными для проживания. Город поделили на сектора и закрепили за разными областями Казахстана для ремонтно-восстановительных работ.

Судебный процесс о взрыве боеприпасов в Арыси начался в мае 2020 года. На скамье подсудимых оказалось 16 человек – военнослужащие воинской части в Арыси и высокопоставленные чиновники из Министерства обороны. Уголовное дело состояло из 550 томов. Потерпевшими по делу признали 1 473 человека. Судебный процесс завершился 26 июля 2021 года. 12 подсудимых приговорили к лишению свободы от 4 до 10 лет, ещё 4 получили условное наказание от четырёх до семи лет. Руководящие составы министерства обороны и воинской части признаны виновными в халатном отношении к службе (ст.453 ч.2 УК) и в непринятии мер по контролю за выполнением служебных обязанностей, и нарушении правил обращения с боеприпасами (ст.462 ч.3 УК).

"За хищение бюджетных средств, выделенных на монтаж технических средств охраны (ст.189 ч.4 п.2 УК) к 7 и 10 годам лишения свободы приговорено руководство районной эксплуатационной части и командир воинской части. Им назначено дополнительное наказание – пожизненный запрет на право занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе", – сообщила пресс-служба суда.

Стоит отметить, что приговоры ещё не вступили в законную силу.

К слову, произошедшее ЧП не единственное в Арыси. Ранним утром 26 июня 2014 года на предприятии по утилизации боевых припасов АО "Казахвзрывпром" в модуле выемки пороха произошел взрыв. Погибли двое сотрудников предприятия: 32-летняя женщина и 26-летний мужчина. Термические ожоги получил мужчина, который вышел из этого помещения за несколько минут до трагедии. У женщины осталась 7-летняя дочь. Тогда семьям погибших было выплачено по миллиону тенге, пострадавшему – 200 тысяч тенге.

20 марта 2009 года в 7 км от Арыси на складе ТОО "НПО КазАрсенал", также занимавшемся утилизацией боевых снарядов, в результате возгорания взрывчатых веществ произошло сразу три взрыва. Три человека погибли, 17 получили ранения. Причиной взрыва стало неправильное хранение и работа с взрывоопасными веществами.

Один из экспертов правительственной комиссии Аскар Зулханаевич указал тогда, что "на работу руководство ТОО “КазАрсенал” нанимало безработных из города Арысь и близлежащих населенных пунктов. Платили людям по 400 тенге в день. За эти деньги человек должен был разобрать 20 снарядов".

14 августа того же года суд города Арысь за недобросовестное отношение к своим должностным обязанностям и нарушение правил безопасности приговорил к различным срокам лишения свободы директор филиала ТОО "НПО "КазАрсенал", его заместитель, главный инженер, начальник смены, инженер по охране труда и технике безопасности.

Отар

27 августа 2013 года в селе Отар Жамбылской области при утилизации боеприпасов в цехе расфасовки пороха АО "Казахвзрывпром" ("дочка" Министерства обороны) произошёл взрыв. Погибло четыре человека, трое получили термические ожоги.

Следствие установило факты злоупотребления должностными полномочиями при вводе в эксплуатацию модуля механического распатронирования в пункте утилизации, нарушения правил техники безопасности на взрывоопасных объектах, промышленной санитарии и иных правил охраны труда.

3 декабря 2014 года Кордайский районный суд огласил приговор в отношении начальника департамента утилизации Оракеева, инженера-технолога филиала Центра утилизации АО "Казахвзырпром" Орлова, начальника ПУ-1 станции Отар Гурьянова.

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 307 часть 4 и 246 часть 2 Уголовного Кодекса, то есть в злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Они приговорены к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в отрасли утилизации боеприпасов сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорилось в сообщении пресс-службы суда.

Токрау

8 августа 2001 года в Карагандинской области несколько суток горел самый крупный в стране склад боеприпасов близ посёлка Токрау. Там хранились снаряды и мины советской армии со времен войны в Афганистане. Часть боезапасов была привезена из Армении в 1988 году после Спитакского землетрясения. Также сообщалось, что близ посёлка в 18 подземных хранилищах были складированы авиационные бомбы и артиллерийские боеприпасы, в частности реактивные снаряды для установок залпового огня "Град".

Из-за взрывов ни пожарные, ни военные не могли приблизиться к складам, а оцепление было выставлено по 10-километровому радиусу. Оперативный штаб под руководством тогда премьер-министра Казахстана, ныне президента Касым-Жомарта Токаева был расположен в 35 километрах от Токрау. Жителей посёлка, 1300 человек, как и в Арыси пришлось эвакуировать. Касым-Жомарт Токаев распорядился расположить их в городе Балхаш.

Взрывы в Токрау повредил опоры ЛЭП, разрушил железнодорожные пути и единственную водонапорную башню.