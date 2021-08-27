В Караганде на льду «Караганды-Арены» прошел финал Parimatch-Кубка Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2021/2022, в котором встречались «Сарыарка» и «Актобе».

В финале четырежды шайба побывала в воротах "Актобе" / Фото pro.ligasy.kz

Являющиеся действующими чемпионами Казахстана и обладателями Кубка РК прошлого сезона хоккеисты карагандинского клуба провели первый период финального матча под свою диктовку, открыв счет на 5-й минуте встречи. Автором первой заброшенной шайбы стал кандидат в национальную сборную Казахстана Михаил Рахманов. Счет 1:0 в пользу «Сарыарки» сохранился до перерыва благодаря хорошей игре голкипера «Актобе», воспитанника челябинского хоккея Дмитрия Шарова.

Карагандинцы также контролировали ход матча и во второй двадцатиминутке, а на 26-й и 30-й минутах игры участник чемпионата мира 2021 года в составе национальной сборной Казахстана Кирилл Полохов и российский нападающий Вадим Зеленков довели счет до 3:0.

Второй сезон подряд обладаетелем Кубка Казахстана становится карагандинский ХК "Сарыарка" / Фото pro.ligasy.kz

В середине третьего периода актобинцы все же сумели поразить ворота выступавшего за молодежную сборную Казахстана Дениса Каратаева, реализовав численное большинство. А шайбу на свой счет записал автор одного из голов в ворота «Горняка» на групповом этапе Иван Иванов. Но нападающий «Сарыарки» и молодежной сборной Латвии Денис Федоров через полторы минуты вернул отрыв в три шайбы - 4:1 (1:0,2:0,1:1). А «Сарыарка» второй сезон подряд стала обладателем почетного трофея.