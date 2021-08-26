В Караганде состоялись полуфинальные матчи розыгрыша Parimatch-Кубка Казахстана по хоккею с шайбой.

Голкипер "Актобе" Дмитрий Шаров сохранил свои ворота в непркосновенности / Фото pro.ligasy.kz

Первыми на лед «Караганды-Арены» вышли победители групп «С» и «В» - «Актобе» и «Бейбарыс». Два периода встречи прошли в напряженной борьбе и не принесли результата. А в третьей двадцатиминутке хоккеисты актобинского клуба, одержавшие на групповом этапе минимальную победу над рудненским «Горняком» (5:4), забросили две безответные шайбы в ворота атырауского клуба и стали первыми финалистами розыгрыша Кубка РК сезона-2021/2022.

Во втором полуфинальном поединке победитель группы «А» - действующий чемпион Казахстана и финалист недавнего розыгрыша Кубка Президента РК карагандинская «Сарыарка» встречалась с еще одним соперником «Горняка» по групповому этапу устькаменогорским «Торпедо». Первый период и этого противостояния прошел без заброшенных шайб. А в начале второго игрового отрезка торпедовцы, воспользовавшиеся ошибкой хоккеистов «Сарыарки», открыли счет. Но карагандинцы в ответ провели три результативные атаки и на второй перерыв ушли, ведя в счете 3:1.

"Сарыарка" второй сезон подряд сыграет в финале Кубка РК / Фото pro.ligasy.kz

В заключительном периоде «Сарыарка» в четвертый раз поразила ворота «Торпедо» - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) и второй сезон подряд вышла в финал, где будет отстаивать почетное звание обладателя Кубка Казахстана.