Матчами третьего тура группового этапа завершился предварительный этап розыгрыша Кубка Казахстана по хоккею с шайбой.

Кипят страсти у ворот "Актобе" / Фото pro.ligasy.kz

Рудненский «Горняк» в заключительном матче встречался с «Актобе». Актобинцы открыли счет на 3-й минуте встречи усилиями Ильи Ковзалова, реализовавшего большинство. Через 15 секунд «Актобе» вновь получил численный перевес и на 4-й минуте вновь наказал рудничан после броска российского нападающего Вадима Митрякова. Но почти тут же российский форвард «Горняка» Евгений Щанкин, которому ассистировали его соотечественники Оскар Юлбарисов и Иван Уколов, сократил разрыв в счете. И все же Митряков за три минуты до перерыва увеличил отрыв «Актобе» до двух шайб, и снова сделал это, когда «Горняк» остался в меньшинстве.

В середине второго периода Иван Иванов забросил четвертую шайбу в ворота Артема Скрынникова. Однако «Горняк» проявил волевые качества и к концу двадцатиминутки сумел сравнять счет - на 31-й минуте отличился Юлбарисов, через две минуты - российский форвард Максим Кунишников, а на 40-й минуте - Уколов.

Окончательный счет установил Иван Зинченко, в очередной раз реализовавший численное большинство «Актобе. Таким образом, «Горняк» проиграл третий матч группового турнира - 4:5 (1:3, 3:1, 0:1) и прекратил борьбу за почетный трофей. А хоккеисты «Актобе» выиграли все свои матчи и обеспечили себе выход в стадию плей-офф Кубка РК.

Максим Кунишников забрасывает третью шайбу в ворота "Актобе" / Фото pro.ligasy.kz

Второй матч третьего тура в группе «С» между «Торпедо» и «Номадом» назвал еще одного полуфиналиста Кубка Казахстана. Им стало «Торпедо», одержавшее победу по буллитам и ставшее лучшим коллективом из числа команд, занявших вторые места в своих группах - 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Победитель в группе «А» выявился в матче не знавших поражений «Сарыарки» и «Темиртау». Карагандинцы сломили сопротивление соперника и вышли в полуфинал - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Путевку в кубковый плей-офф в группе «В» завоевал «Бейбарыс», одержавший волевую победу над «Арланом» - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Полуфинальные пары выглядят так: «Сарыарка» - «Торпедо» и «Актобе» - «Бейбарыс».

Полуфинальные матчи и решающий поединок турнира пройдут в Караганде 25 и 26 августа.