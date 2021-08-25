Старт XVI-Летним Паралимпийским играм Токио-2020 был дан вчера, 24 августа. Как сообщает Спортивный клуб инвалидов, Костанайскую область будет представлять одна спортсменка.

Фото instagram.com/invasport_kst



- Джумабаева Айсулу - единственная участница от Костанайской области, которая выступит в пара пулевой стрельбе, - сообщает клуб в своей публикации в Instagram.

Айсулу выступит в дисциплине Р2 (стрельба из пневматического пистолета). Начало соревнований 31 августа в 06.30.





Фото instagram.com/kazparalympics



Транслировать паралимпийские игры будет канал Qasport.

