Паралимпийские игры стартовали в Токио
25 августа 2021, 09:35 | Спорт
Старт XVI-Летним Паралимпийским играм Токио-2020 был дан вчера, 24 августа. Как сообщает Спортивный клуб инвалидов, Костанайскую область будет представлять одна спортсменка.
Фото instagram.com/invasport_kst
- Джумабаева Айсулу - единственная участница от Костанайской области, которая выступит в пара пулевой стрельбе, - сообщает клуб в своей публикации в Instagram.
Айсулу выступит в дисциплине Р2 (стрельба из пневматического пистолета). Начало соревнований 31 августа в 06.30.
Фото instagram.com/kazparalympics
Транслировать паралимпийские игры будет канал Qasport.
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