В минувшие выходные прошли матчи второго тура группового этапа Parimatch-Кубка Казахстана по хоккею с шайбой.

Шайба в воротах "Торпедо" / Фото pro.ligasy.kz

Рудненский «Горняк», выступающий в группе «С», встречался в Нур-Султане на «Барыс-Арене» с устькаменогорским «Торпедо», уступившим в первом туре по буллитам «Актобе».

Первый период матча прошел в очень упорной борьбе, результатом которой стала единственная заброшенная шайба. На 15-й минуте отличился защитник «Торпедо» Станислав Боровиков после передачи центрального нападающего сборной Казахстана Дмитрия Гренца.

Гренц и защитник Дмитрий Громов стали соавторами и второй шайбы, заброшенной в ворота рудничан на 22-й минуте российским нападающим Дмитрием Белохоновым. Полторы минуты понадобилось «Горняку», чтобы вернуть минимальное отставание. Сократил разрыв в счете нападающий Алексей Козорез, которому ассистировали российский нападающий Оскар Юлбарисов и защитник Александр Куршук.

А на второй перерыв команды ушли при равенстве в счете, который сравнял на 32-й минуте российский нападающий «Горняка» Евгений Щанкин, реализовав численное большинство при поддержке защитников Валерия Садикова и Куршука.

Ближе к середине третьей двадцатиминутки еще один российский легионер рудненского клуба Максим Кунишников вывел «Горняк» вперед. Однако на 54-й минуте Гренц после передач Боровикова и воспитанника тюменского хоккея Дмитрия Шитикова сравнял счет, также реализовав численный перевес. Более того, за 16 секунд до финальной сирены россиянин Александр Дзедаев с передач Нурсултана Бельгибаева и Антона Петрова вывел «Торпедо» вперед, поставив победную точку в матче - 4:3 (1:0, 1:2, 2:1).

Владимир Кротов атакует ворота "Торпедо"

Накануне в этой же группе «Актобе» очень уверенно провел поединок против «Номада», забросив в ворота столичного клуба пять шайб и пропустив в свои одну - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

В группе «А» действующий чемпион Казахстана карагандинская «Сарыарка» одержала вторую победу, на этот раз над потерпевшим второе поражение «Кулагером» - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

Также вторую победу в этой группе одержал ХК «Темиртау», не оставивший шансов «Иртышу» - 6:2 (2:1, 1:1, 3:0). В составе победителей дубль оформил Айдос Жорабек, начинавший заниматься хоккеем в сатпаевском «Казахмысе». У «Иртыша» дважды отличился игрок молодежной сборной Казахстана Адам Евлоев.

Из-за плохого качества льда в кокшетауском Дворце спорта «Бурабай» оставшиеся матчи предварительного этапа в группе «В» были перенесены в Петропавловск. Первыми на лед Дворца спорта имени Александра Винокурова вышли «Арлан» и «Алматы». Кокшетаусцы забросили по одной шайбе в каждом периоде, а алматинцы отличились по одному разу только в первых двух игровых отрезках. В итоге «Арлан» одержал вторую победу - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Во втором матче группы «Бейбарыс» отправил в ворота «Алтая Торпедо» семь безответных шайб - 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).

Сегодня, после матчей третьего тура группового этапа, определятся участники раунда плей-офф розыгрыша Кубка РК.