В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет знание казахского языка у продавцов магазинов и сотрудников общепита. «Проверки» активисты снимают на камеру и выкладывают в Интернет. Поддерживаете ли вы эту акцию? Да. В магазинах и столовых должны отвечать клиентам и на русском, и на казахском.

Да. Акция пахнет экстремизмом, но речь идет об уважении к государственному языку.

Нет. Такие «проверки» - это разжигание розни по национальному и языковому признакам.

Нет. Эти акции не помогают развитию казахского языка. Скорее наоборот.

