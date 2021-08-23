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Мужчина погиб при ДТП в Карасуском районе

23 августа 2021, 11:28 |  Происшествия

Несчастный случай произошел 21 августа на 24-м км трассы Койбагар-Карасу-Севастополь. О дорожно-транспортном происшествии, приведшем к гибели пассажира легкового автомобиля, рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- 42-летний водитель, управляя автомашиной "Рено Дастер", не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автомобиля в кювет, - сообщили в пресс-службе. - В результате ДТП 34-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался по дороге в центральную районную больницу.

Начато расследование по ст. 345 ч. 3 (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО