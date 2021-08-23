Мужчина погиб при ДТП в Карасуском районе
23 августа 2021, 11:28 | Происшествия
Несчастный случай произошел 21 августа на 24-м км трассы Койбагар-Карасу-Севастополь. О дорожно-транспортном происшествии, приведшем к гибели пассажира легкового автомобиля, рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
- 42-летний водитель, управляя автомашиной "Рено Дастер", не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автомобиля в кювет, - сообщили в пресс-службе. - В результате ДТП 34-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался по дороге в центральную районную больницу.
Начато расследование по ст. 345 ч. 3 (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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