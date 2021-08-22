Стартовала четвертьфинальная стадия розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, которую открыл матч в Петропавловске между местным «Кызыл-Жаром» и костанайским «Тоболом».

Игорь Сергеев забивает победный гол в ворта «Кызыл-Жара»

Обе команды получили путевки в стадию плей-офф, завоевав первые места в своих группах на предыдущем этапе. «Кызыл-Жар» стал победителем группы «А», разгромив в последнем туре группового этапа «Шахтер» со счетом 8:1 и набрав на одно очко больше карагандинского клуба. «Тобол» же стал победителем группы «В», одержав волевые победы в двух последних матчах - дома с «Таразом» (2:1) и в гостях с «Атырау» (3:1).

На поле стадиона «Карасай» боевой состав «Тобола» вывел капитан команды Азат Нургалиев. Место в воротах занял Александр Мокин, в защите были Руслан Валиуллин, северомакедонец Алекса Аманович, Александр Марочкин, Сергей Малый и Самат Жарынбетов, серб Душан Йованчич, Асхат Тагыберген и француз Жереми Манзорро вместе с Нургалиевым составили линию полузащиты, а единственным нападающим был форвард сборной Узбекистана Игорь Сергеев.

Подопечные Андрея Карповича на правах хозяев поля очень активно начали встречу. На исходе первой десятиминутки петропавловцы заработали штрафной удар на левом краю атаки, метрах в 30-ти от ворот. При его розыгрыше экс-игрок «Тобола», португальский полузащитник Карлуш Фонсека сделал навесную подачу на дальнюю штангу, откуда черногорец Дарко Зорич головой с острого угла пробил в ближний угол ворот, но Мокин забрал этот мяч. Через две минуты тот же Фонсека перехватил мяч на половине поля гостей, прошел с ним по центру вперед и сделал передачу на открывшегося слева боснийского нападающего Семира Смайлагича, который пробил из пределов штрафной площади в дальний угол, но мяч пролетел рядом со стойкой.

На 15-й минуте игроки костанайского клуба провели хорошую атаку по левому флангу, завершившуюся угловым ударом. Тагыберген выполнил навес от углового флага на дальнюю штангу, где ее замкнул ударом с лету Аманович, но мяч попал точно в крестовину ворот и отлетел в поле. На 34-й минуте Тагыберген попытался поразить ворота дальним ударом, но мяч пролетел рядом со стойкой.

А через две минуты Нургалиев начал результативную атаку, отправив мяч с правого фланга вдоль центральной линии на противоположный край Валиуллину. Тот подключил к атаке Манзорро, а сам устремился в штрафную площадь, откуда, получив ответный пас, сделал прострел вдоль вратарской площадки, и набежавший Сергеев в касание перевел мяч в сетку ворот.

До перерыва «Тобол» мог забить еще, как минимум, дважды. Но хозяев спасал российский голкипер и капитан команды Мирослав Лобанцев. На 42-й минуте он поймал мяч после сильного удара по центру со средней дистанции Тагыбергена, а на 45-й минуте, при розыгрыше углового удара, выбил мяч из-под перекладины после удара головой с линии вратарской площадки Марочкина.

Во втором тайме, ближе к концу часа игры команды обменялись опасными ударами. В «Тоболе» это сделал все тот же Тагыберген, пробив сильно с лету со средней дистанции рядом с левой штангой, а в составе «Кызыл-Жара» попытался поразить ворота прямым ударом со штрафного украинский полузащитник Юрий Бушман, но Мокин выбил летевший в левый нижний от него угол ворот мяч.

Опасный момент у ворот «Тобола»

А на 64-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как Фонсека при отборе мяча грубо сыграл против Малого. Но и после этого петропавловцы не оставили попыток изменить ход встречи, проведя в концовке матча несколько опасных атак. Ближе всего был близок к успеху вышедший на замену Руслан Есимов, мяч после удара которого на 89-й минуте слева в дальний угол в красивом броске отбил Мокин.

Ответный матч команды проведут в Костанае 22 сентября.

В отличие от этого поединка, в котором был забит всего один гол, во втором четвертьфинальном матче в Нур-Султане между «Астаной» и актауским «Каспием» в воротах обеих команд побывало 6 мячей.

Счет во встрече победителей групп «С» и «D» был открыт уже на 4-й минуте, и сделал это полузащитник «Астаны» и сборной Беларуси Макс Эбонг, точно пробив с дальней дистанции. Через полчаса Абат Аймбетов удвоил преимущество столичного клуба. Но на 39-й минуте в ворота «Астаны» был назначен пенальти, который четко реализовал Максат Тайкенов. А за минуту до перерыва Руслан Сахалбаев ударом с игры восстановил равновесие.

Команды могли не раз отличиться в ходе второго тайма, но лишь на 83-й минуте удалось это сделать черногорскому защитнику «Астаны» Жарко Томашевичу. Однако на шестой добавленной минуте в ворота хозяев был назначен еще один пенальти, который на этот раз реализовал Аслан Дарабаев - 3:3.

Ответная игра этих команд пройдет в Актау 22 сентября.

В этот же день пройдут еще два первых четвертьфинальных матча: «Кайрат» - «Кайсар» и «Тараз» - «Шахтер». А победители в этих четвертьфинальных противостояниях определятся 27 октября.

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