Сегодня, 21 августа, в Гамбурге пройдет вечер профессионального бокса, в котором примет участие костанайский боксер Жан Кособуцкий, владеющий титулами IBO Intercontinental и WBA International в супертяжелом весе. На кону поединка в Германии будет стоять титул WBA International, который попытается отобрать у Кособуцкого боксер из США Джоуи Давейко.

Дуэль взглядов после взвешивания боксеров / Фото youtube.com.

Если для костанайца предстоящий бой будет 16-м в его профессиональной карьере, то американской тяжеловес по прозвищу «Танк» выйдет на профессиональный ринг в 34-й раз. Кособуцкий в своих предыдущих боях одержал 15 побед, причем 14 из них - нокаутом. Давейко побеждал в 21 бою, из которых 12 завершил нокаутом. Также на счету американского тяжеловеса в 33 проведенных поединках четыре ничьи и восемь поражений (одно - нокаутом).

Предстоящий 12-раундовый бой получил от сайта boxrec.com, занимающегося статистикой профессионального бокса, рейтинг «Три звезды». На сегодня это самый высокий рейтинг поединка для казахстанского боксера. До этого бои Кособуцкого трижды получали рейтинг «Две звезды» и семь раз - «Одна звезда».

В своих последних боях оба боксера одержали досрочные победы. Кособуцкий в феврале этого года нокаутировал в четвертом раунде боксера из Нигерии Онориоде Эхвариеме (18-2, 17 КО), а Давейко остановил проходивший в апреле бой против американского же боксера Джо Джонса (12-4, 9 КО) уже в первом раунде.

Прямая трансляция боя начнется после 21:00 по костанайскому времени и будет доступна для просмотра на Youtube-канале UniversumTV