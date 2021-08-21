В этом году розыгрыш Кубка Казахстана проходит в два этапа. Предварительный раунд, в котором принимают участие 12 команд, в том числе «Горняк», проводится в трех группах.

В борьбе за шайбу нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов (№17) и автор двух голевых передач в составе «Номада» Артур Гатиятов (№15) / Фото shaiba.kz

Матчи группового турнира проходят в трех городах в Караганде, Кокшетау и Нур-Султане. Победители групп, а также команда, показавшая лучший результат из числа клубов, занявших вторые места в группах, продолжат борьбу за почетный трофей в полуфинальных поединках, которые пройдут 25 августа в Караганде. Там же 26 августа состоится и финальный матч.

«Горняк» на предварительном этапе попал в группу «С», игры в которой проходят в Нур-Султане на «Барыс-Арене». Соперниками рудненских хоккеистов за выход в полуфинал стали «Торпедо» (Усть-Кменогорск), «Номад» (Нур-Султан) и «Актобе» (Актобе).

Рудненский клуб, главным тренером которого является казахстанский специалист Сергей Невструев, выступает в Кубке Казахстана в следующем составе:

вратари

№1 Никита Акулинин (Казахстан, 176 см, 80 кг),

№20 Артем Скрынников (Казахстан, 190 см, 90 кг),

№60 Богдан Белоконский (Казахстан, 176 см, 76 кг),

защитники

№5 Александр Куршук (Казахстан, 182 см, 90 кг),

№7 Александр Катков (Казахстан, 180 см, 86 кг),

№8 Данил Москалев (Россия, 190 см, 95 кг),

№9 Данил Волобуев (Казахстан, 183 см, 78 кг),

№13 Валерий Садиков (Казахстан, 183 см, 84 кг),

№47 Илья Гуляков (Россия, 185 см, 95 кг),

№48 Руслан Амиров (Россия, 181 см, 96 кг),

№55 Артем Терещенко (Беларусь, 179 см, 86 кг),

№61 Александр Нурек (Казахстан, 178 см, 78 кг),

№71 Роман Коваленко (Казахстан, 186 см, 84 кг),

нападающие

№10 Айдар Галимов (Россия, 182 см, 86 кг),

№11 Степан Штефан (Казахстан, 185 см, 80 кг),

№15 Артур Шетле (Казахстан, 185 см, 87 кг),

№17 Оскар Юлбарисов (Россия, 170 см, 60 кг),

№19 Владислав Бухаршин (Казахстан, 187 см, 75 кг).

№22 Алексей Бархаткин (Россия, 180 см, 84 кг),

№25 Руслан Утебаев (Казахстан, 178 см, 80 кг),

№28 Иван Ширяев (Россия, 175 см, 74 кг),

№29 Владислав Власов (Россия, 182 см, 85 кг),

№33 Евгений Щанкин (Россия, 180 см, 83 кг),

№47 Алексей Козорез (Казахстан, 173 см, 55 кг),

№80 Иван Куров (Россия, 180 см, 80 кг),

№88 Владимир Кротов (Россия, 179 см, 80 кг),

№93 Иван Уколов (Россия, 172 см, 62 кг),

№95 Максим Кунишников (Россия, 180 см, 92 кг).

В группе «А» в Караганде играют «Сарыарка» (Караганда), «Темиртау» (Темиртау), «Кулагер» (Петропавловск) и «Иртыш» (Павлодар).

Команды группы «В» - «Арлан» (Кокшетау), «Бейбарыс» (Атырау), «Алматы» (Алматы) и «Алтай Торпедо» играют в Кокшетау.

В пятницу прошли шесть матчей первого тура группового этапа.

«Горняк» в стартовом поединке играл с фарм-клубом «Барыса» из Континентальной хоккейной лиги - столичным «Номадом». Первый период прошел в упорной борьбе, а единственная шайба в нем была заброшена за 22 секунды до перерыва. Ее автором стал российский нападающий «Номада» Денис Михнин.

Ворота «Номада» атакует защитник «Горняка» Артем Терещенко / Фото shaiba.kz

На седьмой минуте второго периода, когда «Горняк» остался в меньшинстве, в ворота Никиты Акулинина влетела вторая шайба после броска нападающего столичного клуба Диаса Гусейнова. За полторы минуты до второго перерыва Иван Уколов после передач Оскара Юлбарисова и Евгения Щанкина сократил отставание. Несмотря на попытки обеих команд изменить счет в третьей двадцатиминутке, счет больше не изменился - 2:1 (1:0, 2:1, 0:0), победа «Номада».

Основное время второго матча в группе «С» между «Торпедо» и «Актобе» не выявило победителя. Овертайм также не дал результата, а в серии буллитов победу «Актобе» принес нападающий Илья Ковзалов - 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

В группе «А» ХК «Темиртау» одержал «сухую» победу над «Кулагером» - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0), а «Сарыарка» разгромила «Иртыш» со счетом 8:1 (3:0, 2:0, 3:1).

В группе «В» «Бейбарыс» уступил в овертайме «Алматы» - 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1), а «Арлан» забросил две безответные шайбы в ворота «Алтай Торпедо» - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Сегодня пройдут три матча второго тура группового этапа: «Кулагер» - «Сарыарка», «Алматы» - «Арлан» и «Актобе» - «Номад». Завершат второй тур воскресные поединки «Темиртау» - «Иртыш», «Алтай Торпедо» - «Бейбарыс» и «Торпедо» - «Горняк».