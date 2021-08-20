Два оставшихся в еврокубках казахстанских клуба - «Шахтер» и «Кайрат» - провели первые матчи в рамках раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Вагнер Лав с пенальти забивает свой второй мяч в ворота люксембургской «Фолы» /Фото ФК «Кайрат»

Алматинцы встречались в Люксембурге с клубом «Фола» из города Эш. Шестикратный чемпион Люксембурга прошел во втором квалификационном раунде белорусский «Шахтер» из Солигорска (2:1 в гостях и 1:0 дома), а в третьем - североирландский «Ли́нфилд» из Белфаста (2:1, 2:1). Алматинский же клуб стартовал в еврокубках с Лиги чемпионов. Однако, одержав в первом раунде победу над израильским клубом «Маккаби» из Хайфы (1:1 - в гостях, 2:0 - дома), во втором потерпел поражение от сербской «Црвены Звезды» из Белграда (2:1 - В Алматы, 0:5 - в Белграде) и продолжил еврокубковые выступления во втором квалификационном раунде Лиги Европы, где уступил клубу из Армении ереванскому «Алашкерту» (0:0 в Алматы, 2:3 в дополнительное время в Ереване).

Кстати, после вылета «Кайрата» из Лиги Европы пост главного тренера команды покинул Кирилл Кекер и в настоящее время алматинский клуб тренирует Артем Гавриленко, до этого работавший ассистентом главного тренера.

Команды очень активно начали встречу, обменявшись опасными ударами в исполнении полузащитника «Фолы» из Боснии и Герцеговины Мирзу Мустафича и бразильского легионера «Кайрата» Вагнера Лава. А на 19-й минуте люксембуржцы неожиданно открыли счет после удара при розыгрыше стандартного положения Мустафича.

Через девять минут Лав в пределах штрафной площади сделал передачу низом на Артута Шушеначева, который, оказавшись с глазу на глаз с голкипером хозяев Эммануэлем Кабралом, пробил справа в ближний угол ворот. А еще через девять минут Ян Вороговский слева от лицевой линии отправил мяч в штрафную площадь Шушеначеву, который сделал пас пяткой Лаву, а тот поразил ближний угол ворот - 1:2.

До перерыва «Кайрат» еще раз поразил ворота «Фолы» после удара со средней дистанции португальского полузащитника Рикарду Алвеша - 1:3.

Так же активно начали команды и второй тайм. А кайратовцы после нескольких неиспользованных возможностей увеличить счет на 70-й минуте заработали пенальти - после того, как португальский полузащитник «Фолы» Диогу Пиментел в собственной штрафной площади нарушил правила в борьбе с испанским футболистом с гвинейскими корнями Хосе Канте. Одиннадцатиметровый штрафной удар четко реализовал Лав, оформивший дубль.

Победа в гостях со счетом 1:4 сделала «Кайрат» фаворитом этого противостояния перед ответным матчем в Алматы.

«Шахтер», не воспринимавшийся фаворитом ни в поединках с румынским «Стяуа» из Бухареста, ни матчах против украинского «Колоса» из села Ковалевка Киевской области, дошел до раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА благодаря победам в обоих случаях в сериях пенальти.

Его соперником на этой стадии стал израильский клуб «Маккаби» из Тель-Авива, прошедший во втором оборочном раунде черногорский клуб «Сутьеска» из Никшича (0:0 в гостях, 3:1 дома) и в третьем - словацкий «Спартак» из Трнавы (0:0 в гостях, 1:0 дома). Встреча проходила в Нур-Султане, на поле «Астаны Арены».

Старейший и самый титулованный клуб в истории израильского футбола, за свою 115-летнюю историю 23 раза становившийся чемпионом страны и на один раз меньше обладателем Кубка Израиля, уже на первой минуте мог открыть счет. После паса с правого фланга португальского защитника Андре Жералдеша Осама Халяйла пробил головой из района 11-метровой отметки под перекладину, но капитан «Шахтера» Игорь Шацкий в прыжке перевел мяч на угловой. Больше владея мячом, «Маккаби» до перерыва не смог создать ни одного опасного момента.

В начале второго тайма Шацкий выручил свою команду после удара полузащитника Ави Рикана в ближний правый от него нижний угол ворот, выбив мяч в падении. Голкипер карагандинцев оказался на высоте и после розыгрыша последовавшего углового удара, выбив мяч из-под перекладины после удара головой Идана Нахмиаса. А на 73-й минуте вышедший на замену минуту назад Идрис Умаев после навесной передачи справа появившегося на поле чуть раньше Ескендира Кыбырая первым касанием переправил мяч головой в сетку ворот Даниэля Перетца.

В ворота Игоря Шацкого в течение трех минут влетели два мяча /Фото ФК «Шахтер»

Прошло всего две минуты, как «Маккаби» сравнял счет. Произошло это после поперечной передачи в штрафной площади с левого края вышедшего на замену Ронена Ханзиса и удара в касание в левый нижний угол ворот Ави Рикана. А еще через две минуты, после быстрого выпада по левому флангу также вышедший на замену Эден Шамир с близкого расстояния головой послал мяч в дальнюю левую от голкипера штангу, от которой тот полетел в ворота и успел пересечь линию до того, как Шацкий выбил его в поле - 1:2.

Ответные встречи пройдут в четверг, 26 августа, а победители этих противостояний по результатам двух матчей выйдут в групповой этап Лиги конференций УЕФА.