Несчастный случай произошел 17 августа. Легковой автомобиль, за рулем которого находился пожилой мужчина, столкнулся с КамАЗом. В результате столкновения 73-летняя пассажирка легковой машины скончалась.

- 83–летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2107», при повороте налево на улице Топоркова на разрешающий сигнал светофора не убедился в безопасности совершения маневра. В результате произошло столкновение с автомашиной КамАЗ, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате 73-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ-2107» скончалась на месте ДТП.

Водитель ВАЗа доставлен с различными травмами в больницу. Полиция начала досудебное расследование по ст. 345 УК РК ч.3 (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото и видео instagram.com/up_rudnyi