43 000 доз вакцины компании Sinopharm почти полностью распределили по медорганизациям Костанайской области. Об этом сегодня, 17 августа, на брифинге сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА, пояснив, что приоритет отдали районам, где наиболее низкие темпы вакцинации.

- Вакцина в принципе распределена, разнарядка составлена и утверждена, на текущий момент вакцину забирают медицинские организации, - отметила Бексултанова. - Это пятая вакцина, которая разрешена в Казахстане. Sinopharm - вакцина инактивированная, соответственно, она внутримышечная. Состоит из двух доз, которые нужно вводить с интервалом в 21-28 дней. В одной ампуле содержатся 2 дозы. Температура хранения +2...+8, поэтому нам не требуется дополнительного морозильного оборудования и их можно хранить в открытых прививочных пунктах. Что касается распределения, то мы учитываем остатки других вакцин. Вакцину получат все медорганизации, вопрос лишь - в каком количестве. Высокий охват в Алтынсаринском (66,7%) и Денисовском (63%) районах. В Костанайском районе охват составил только 45%. Чтобы обеспечить охват, мы выдали этому району больше доз, чем другим медорганизациям. Я не думаю, что за 2-3 дня вакцина Sinopharm закончится.

О дополнительных поставках китайской вакцины пока ничего неизвестно.

- Очень много вопросов о составе новой вакцины! Есть ли данные о ее составе? - спросили журналисты.

- Вакцина Sinopharm изготовлена из штамма Sars-Cov-2, - ответила Бексултанова. - Вакцина не содержит антибиотиков и консервантов. Есть приказ Минздрава от 7 августа 2021 года за номером 342, его можно посмотреть в Интернете, если есть такая необходимость.

- Можете ли вы дать рекомендации по подготовке к вакцинации. Особенно людей интересуют аллергические реакции. Стоит ли сдавать какие-то дополнительные анализы?

- Считается, что человек, который ставит себе профилактическую прививку, здоров. Я - аллергик. Но я все же привилась после консультации с врачом. Но если человек переживает, он может получить временный медотвод. Чтобы получить постоянный медотвод, необходимо обратиться в больницу, где даст заключение комиссия ВКК.

- Поступали ли к вам жалобы на процедуру медотвода, Потому что у нас есть сообщения читателей, которые не смогли получить медотвод, несмотря на аллергические реакции? - спросил корреспондент "НГ".

- Жалобы, я думаю, были и будут. Это люди, у них всегда есть вопросы. Население переживает. Если участковые врачи не отвечают на вопросы людей, вы можете обратиться к заведующей терапевтического участка или к заместителю главного врача, который отвечает за выдачу справки ВКК.

- Есть ли планы по ревакцинации уже привитого населения, которые получили вакцину в марте или апреле?

- Этот вопрос ещё не решён. Ревакцинация планируется только с 1 января 2022 года. Пока вакцина пришла только для вакцинации. Мы планируем привить 505 000 человек.

По словам Бексултановой, поставки вакцины Phizer в Костанайскую область ожидаются в октябре 2021 года. Её планируют использовать в том числе для вакцинации детей в возрасте от 12 лет.

- В Министерстве здравоохранения был проведен семинар-совещание, на котором обсуждался вопрос вакцинации детей, - пояснила она. - Сразу скажу, что это будет только добровольно.

Всего в Костанайской области провакцинированы 1-м компонентом более 277 800 человек (55% от взрослого населения), двумя компонентами - более 215 400 человек (42,7%). В среднем по области ежедневно прививаются от 2 000 до 3 000 человек.