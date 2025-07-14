В сети появилась необычная жалоба на известную авиакомпанию. Инцидент прокомментировали в пресс-службе перевозчика, сообщает Tengri Travel.

Фото ©️ Турар Казангапов

Молодой человек опубликовал свой пост в Threads, в котором пожаловался на сервис на борту самолета. Многие пользователи соцсети восприняли сообщение как шутку. Оказалось, что это правда.

"Нас пересадили с рейса FlyArystan на борт Air Astana по непонятным причинам. При этом запретили смотреть фильмы, потому что мы покупали билеты на FlyArystan. Как я понял, с опозданием мы вылетели тоже потому, что билеты покупали на рейс FlyArystan", - отметил он в своем сообщении.

Молодой человек уточнил, что ему запретили смотреть фильмы даже в своих наушниках. Инцидент произошел 9 июля на рейсе Астана - Алматы.

Пост собрал порядка 150 тысяч просмотров. В результате на него отреагировали в Air Astana.

"При замене воздушного судна FlyArystan на самолет Air Astana обслуживание осуществляется в соответствии со стандартами бюджетной авиакомпании. Доступ к мультимедийной системе предполагает загрузку наушников, которая не осуществляется на рейсах FlyArystan. Приносим извинения за неудобства, и позвольте вас заверить, что замена самолетов является вынужденной мерой и может происходить по различным причинам, включая позднее прибытие самолетов или технические задержки", - говорится в сообщении перевозчика.