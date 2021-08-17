16 августа, в 22:41, в дежурную часть оперативно спасательного отряда ДЧС Костанайской области поступил звонок от гражданина, который стал очевидцем чрезвычайного происшествия.

Двое рабочих 1990 г. р. и 1991 г. р. при попытке прочистить септик на территории одного из торговых предприятий Костаная чуть не стали жертвами ядовитых испарений.

"В 22:49 спасатели прибыли со всем оборудованием к месту происшествия и с помощью страховочной веревки и надлежащих дыхательных аппаратов спустились в колодец. На глубине 2-3 метров находились мужчины, которых подняли на поверхность. Состояние после отравления аммиаком и сероводородом у пострадавших было весьма тяжелым. Одному из них спасатели оказали первую доврачебную помощь, далее оба были переданы в руки медикам", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ДЧС, нельзя спускаться в любой колодец без специальных знаний и индивидуальной защиты, человек может за считанные секунды задохнуться.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их состояние удовлетворительное. По словам врачей, мужчин скоро выпишут.

Фото предоставлены пресс-службой ГУ «СП и АСРДЧС Костанайской области»