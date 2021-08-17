Сообщение от том, что во дворе частного жило дома по ул. Ч. Валиханова горит сено, поступило на пульт пожарной части 16 августа в 23.08. О пожаре сообщили очевидцы, хозяин в это время был в доме.

- В 23:35 пожарные прибыли на место вызова в составе 1 единицы техники и трех человек личного состава. Было установлено, что на частном подворье внезапно загорелось сено. Спасатели немедленно начали тушить полыхающий огонь. Пламя распространялось так стремительно, что создавало трудности при тушении и угрозу распространения на близстоящий сарай и хоз.постройки, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

На помощь пожарным пришли 20 сотрудников добровольного пожарного формирования крестьянского хозяйства «Иванько». Полностью потушить пожар удалось только утром, в 6.05.

- Специалисты по причине пожара отрабатывают версии: поджог или неосторожное обращение с огнем, - отметили в ДЧС. - Но уже сейчас известно, что общая площадь пожара составила 200 кв. м., сгорели 1 030 тюков сена.

Фото пресс-службы ДЧС КО