В минувшие выходные в Лисаковске и Костанае прошли четвертый и пятый этапы открытого чемпионата Республики Казахстан по мотоциклетному кроссу.

На трассе четвертого этапа участники заезда в классе «Open» / Фото Сергея РЫБИНА

Федерация мотоспорта существует в Казахстане с 1992 года и в настоящее время мотокроссом занимаются около 4 000 человек.

Соревнования в рамках чемпионата Казахстана проводятся в шести классах: мотоциклов с объемами двигателя 65 куб. см (возраст участников от 6 до 12 лет), 85 куб. см (10-15 лет) и 125 куб. см (14-35 лет), открытом классе «Open» (до 500 куб. см, 14-35 лет) и двух открытых классах среди любителей и ветеранов на мотоциклах любых моделей «Open 2А» (35-45 лет) и «Open 2Б» (46 лет и старше). Победители и призеры в каждом из них будут определены по итогам шести этапов.

Первые два этапа прошли в апреле в Алматы, на специализированной трассе в Турксибском районе, третий этап -17 июля в Риддере (ВКО). Четвертый и пятый этапы организованы Региональным центром физкультуры управления образования Костанайской области совместно с Федерацией автомотоспорта РК при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и акимата Костаная.

Восьмилетняя Ксения Белякова уверенно себя чувстсвует в этом не женском виде спорта / Фото Сергея РЫБИНА

На протяжении последних двух десятков лет один из этапов чемпионата Казахстана неизменно принимает Лисаковск. В этом году проведение четвертого этапа совпало с празднованием 50-летия города и стало своеобразным подарком жителям.

В четвертом этапе приняли участие 62 мотокроссмена из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Караганды, Костаная, Лисаковска, Павлодара, Петропавловска, Риддера, Рудного, Талдыкоргана, Темиртау и Тобыла, а также из Челябинска.

Среди самых юных участников призовую тройку составили Евгений Парфенов из Нур-Султана и Павел Сильченко из Караганды, набравшие по результатам двух заездов по 47 очков, а также Ян Сироткин из Актобе - 40 очков. Лучшим и представителей Костанайской области в классе 65 куб. см был Артем Мищенко, занявший пятое место и принесший своей сборной 73 очка.

Победитель пятого этапа в классе 65 куб. см Евгений Парфенов из Нур-Султана / Фото Сергея РЫБИНА

В классе 85 куб. см первенствовал гость из Челябинска Илья Лысак, опередивший лидирующего в личном зачете чемпионата Казахстана в этом классе Тамерлана Кулманова из Алматы и идущего вторым Антона Моисеева из Риддера. Замкнул десятку сильнейших лисаковчанин Тимофей Стригин.

Мастер спорта РК из Алматы Владислав Марченко был первым в обоих заездах в классе 125 куб. см, оба раза опережая на финише Артема Тыщенко из Лисаковска и Романа Мартынчика из Костаная.

16-летний Роман Саркисов из Костаная, занявший на третьем этапе в Риддере третье место, набрал максимальное количество очков (50) в классе «Open». Вторым в обоих заездах здесь был лидер чемпионата Казахстана Никита Карнаухов из Алматы, пополнивший свою копилку 44 очками. Попеременно третьим и четвертым финишировали в заездах Юрий Новиков из Актобе и Иван Андриенко из Лисаковска, набравшие в сумме по 38 очков.

Четвертый этап, заезд в классе «Open»: Валерий Петров из Рудного (№ 11) обходит Данияра Амантаева из Актобе / Фото Сергея РЫБИНА

Кандидат в мастера спорта из Костаная Азамат Наурузбаев стал первым в классе «Open 2А», Сергей Чеблоков из Рудного набрал вторую сумму очков, а идущий пятым в чемпионате Казахстана Владимир Киселев из Костаная был на этапе третьим.

Ни в одном из заездов в классе «Open 2Б» не дал усомниться в своем превосходстве президент федерации автомотоспорта Костанайской области, руководитель клуба «М-Кросс», мастер спорта РК Роман Саркисов-старший. Второе место занял Асхат Шайкенов из Павлодара, а третьим был Владислав Иванов из Тобыла.

В командном зачете победу на этапе одержали мотокроссмены Костаная, набравшие 398 очков. Второе место у представителей Актобе - 368 очков, а третьими стали алматинцы - 334 очка.

Костанайский этап чемпионата РК прошел в районе базы отдыха «Мохито», на новой трассе протяженностью 2 км с одиннадцатью трамплинами. В пятом этапе к участникам предыдущего старта добавились мотокроссмены из села Заречного Костанайской области.

В классе 65 куб. см призовую тройку составили отличившиеся на четвертом этапе участники - с той лишь разностью, что Евгений Парфенов из Нур-Султана на этот раз обошел карагандинца Павла Сильченко, а третьим вновь стал актобинец Ян Сироткин из Актобе.

По итогам пяти этапов в этом классе лидирует в чемпионате Альберт Алиев из Алматы - 175 очков.

Повторили свои достижения на предыдущем этапе призеры пятого этапа в классе 85 куб. см Илья Лысак (Челябинск), Тамерлан Кулманов (Алматы) и Антон Моисеев (Риддер). При этом Кулманов упрочил свое лидерство, набрав уже 238 очков.

В классе 125 куб. см лидер чемпионата Никита Карнаухов из Алматы, пропустивший четвертый этап, выиграл оба заезда и добавил в своим набранным ранее 175 очкам еще 50. Второе и третье место в этом классе заняли соответственно Роман Мартынчик из Костаная и Олег Иваницкий из Рудного

Никита Карнаухов из Алматы после пьти этапов «взлетел» на первое место сразу в двух классах - 125 куб. см и «Open» / Фото Сергея РЫБИНА

Роман Саркисов-младший, выиграл и пятый этап чемпионата Казахстана, опередив в двух заездах алматинцев Никиту Карнаухова и Владислава Марченко, набрал 140 очков и занимает третье место в в классе «Open» перед последним этапом. А у лидирующего здесь Карнаухова - 248 очков.

Выиграв пятый этап, костанаец Владимир Киселев со 170 набранными очками возглавил гонку за чемпионский титул в классе «Open 2А». Второе и третье места на этапе заняли Артем Мокрушин из Темиртау и Сергей Чеблоков из Рудного.

Повторил свой лисаковский успех и Роман Саркисов-старший, опередив в Костанае в классе «Open 2Б» Асхата Шайкенова из Павлодара и Владислава Иванова из Тобыла.

На дистанции костанаец Андрей Лавров (класс «Open») / Фото автора

Мотокроссмены Актобе по итогам пятого этапа стали победителями в командном зачете - 441 очко. Второе место у хозяев трассы, представителей костанайского клуба «М-кросс» - 416 очков. Кубок за третье командное место завоевали рудничане - 305 очков.

Самым юным участником чемпионата в обоих этапах был шестилетний мотогонщик из Риддера Александр Белозерских, поднявшийся на четвертое место в классе 65 куб. см, а самым возрастным мотокроссменом стал 60-летний мастер спорта из Рудного Владимир Чеблоков.

Заключительный этап чемпионата Казахстана пройдет в октябре в Алматы.