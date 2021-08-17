В заключительном туре группового этапа Кубка РК по футболу было сыграно шесть из восьми матчей, по результатам которых определились все восемь четвертьфиналистов.

Автор голевой передачи защитник «Тобола» Роман Асранкулов (№ 3) против бразильского защитника «Атырау» Гарсии Брайана Силвы / Фото kazfootball.kz

«Тобол» после вылета из Лиги конференций УЕФА встречался в гостях с «Атырау», который еще раньше потерял шансы на выход в следующую стадию турнира. Костанайскому же клубу для выхода в четвертьфинал достаточно было добиться ничейного результата.

Однако уже на 8-й минуте встречи в ворота «Тобола» был назначен 11-метровый штрафной удар. Случилось это после того, как гаитянский защитник «Атырау» Алекс Джуниор, вводя мяч из-за левой боковой линии, забросил его со своей половины поля практически к штрафной площади гостей, где им завладел Алекс Бруно. Войдя в штрафную, бразильский полузащитник сделал мимо Александра Марочкина передачу своему соотечественнику, нападающему Родригесу Аллефу. Но когда тот попытался нанести удар по воротам, его подтолкнул Султан Абилгазы.

Оказавшийся на газоне Аллеф сам же и реализовал пенальти, переиграв Султана Бусурманова.

Пропустив гол, костанайцы надолго завладели мячом, однако следующий опасный момент в матче вновь создали хозяева. На 24-й минуте бразильский защитник «Атырау» Гарсия Брайан Силва нанес удар справа метров с 25-ти в левый нижний от голкипера угол ворот, но Бусурманов выбил мяч. А еще через 6 минут хозяева остались в меньшинстве. Во время контратаки нигерийский полузащитник «Атырау» и сборной Армении Соломон Удо ударил в центре поля локтем в голову Дмитрия Мирошниченко, за что был удален с поля.

Вскоре «Тобол» заработал право на опасный штрафной удар, назначенный по центру в метре от штрафной площади атырауского клуба за грубую игру Бруно против французского полузащитника Жереми Манзорро, оказавшегося в результате на газоне. Однако сам пострадавший, пробивая штрафной, попал в «стенку».

На 36-й минуте хозяева провели быстрый выпад по правому флангу, который завершал ударом низом с острого угла из пределов штрафной площади Аллеф, но Бусурманов отбил мяч ногами. В ответной атаке Манзорро вбежал в штрафную площадь «Атырау» и слева сделал передачу низом мимо армянского голкипера Арама Айрапетяна вдоль линии вратарской площадки нападающему «Тобола» и сборной Узбекистана Игорю Сергееву, однако подоспевший капитан хозяев российский защитник Дмитрий Гузь прервал ее, отправив мяч за пределы поля над перекладиной.

Капитан «Атырау» российский защитник Дмитрий Гузь пытается остановить проход сербского полузащитника «Тобола» Зорана Тошича (№ 87) / Фото kazfootball.kz

Во второй половине матча в составе «Тобола» на поле вышли сразу три свежих игрока, а начало второго тайма ознаменовалось опасным ударом с подступов к штрафной площади еще одного бразильского легионера «Атырау» Жиана Мартинса, но мяч пролетел над перекладиной. На 58-й минуте Мартинс повторил свой удар с чуть более дальнего расстояния, но на этот раз мяч пролетел рядом с правой штангой.

Не прошло и минуты, как вышедший на замену Асхат Тагыберген из центра половины поля гостей отправил мяч низом налево на ход Роману Асранкулову, тот с линии вратарской площадки отдал пас низом направо Сергееву, который с близкого расстояния пробил под перекладину, сравняв счет.

А еще минут через пять с небольшим Асранкулов от левой боковой линии сделал хороший заброс в штрафную площадь, где Сергеев ударом головой с линии вратарской площадки послал мяч рядом с дальней штангой.

Очень опасной получилась контратака атыраусцев на 72-й минуте, которую начал армянский полузащитник Артак Дашян и после нескольких передач вблизи ворота «Тобола» завершил ее ударом низом с разворота из района 11- метровой отметки, но голкипер «Тобола» поймал мяч, летевший в левый от него угол ворот. Через три минуты, после атаки «Тобола» по правому краю, вышедший на замену сербский полузащитник Зоран Тошич с подступов к штрафной площади сделал проникающий пас низом мимо трех игроков атырауского клуба на Манзорро, который на скорости прошел с мячом вперед и ударом с острого угла послал мяч в дальний нижний угол ворот - 1:2.

А на 86-й минуте смог отличиться и Тошич. Тагыберген из центрального круга отправил мяч к правому углу штрафной площади, откуда Самат Жарынбетов сделал передачу открывшемуся рядом Тошичу, который обвел Гузя и с линии вратарской площадки пробил мимо голкипера «Атырау», поставив точку в матче - 1:3.

Главный тренер «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО после матча поздравил болельщиков и команду с выходом из группы:

- В этом матче необходимо было быстро перестроиться после неудачной игры в еврокубках. Команда проявила характер и смогла добиться положительного результата. Надо двигаться дальше вперед и готовиться к предстоящим играм. Всех с победой и спасибо армии болельщиков, кто верил в команду и остается преданным в радостные мгновения и в горечи поражения!

Заняв первое место в группе «В», «Тобол» вышел в четвертьфинал. Вторым четвертьфиналистом в этой группе стал «Тараз», набравший 10 очков, сыграв на своем поле вничью с «Махтааралом» - 1:1. Соперники и «Тобола», и «Тараза» определятся после матча 17 июля в Петропавловске между лидерами группы «А» «Кызыл-Жаром», набравшим 10 очков, и пробившимся в раунд плей-офф Лиги конференций УЕФА «Шахтером» (12 очков).

В группе «С» «Астана», сыграв в гостях вничью с «Актобе» (1:1), набрала 11 очков и стала победителем группы. Столько же очков в активе «Кайсара», разгромившего в последнем туре «Акжайык» - 3:0. В 1/4 финала «Астана встретится с «Каспием», досрочно занявшим с 13 очками первое место в группе «D» и уступившему в последнем туре в Алматы «Кайрату» (2:4), который набрал 9 очков и также прошел в следующую кубковую стадию. «Каспий» поборется за путевку в полуфинал с «Кайратом».

Первые матчи 1/4 финала пройдут 21 и 22 августа, ответные поединки - 22 сентября.