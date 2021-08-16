Чемпион Казахстана сезона-2020/2021 карагандинский ХК «Сарыарка» и представляющий в Континентальной хоккейной лиге Казахстан ХК «Барыс» из Нур-Султана встретились в финале XI Кубка президента РК.

С шайбой лучший бомбардир Кубка президента РК Коди Куник (№ 37) / Фото hcbarys.kz

Столичный клуб, выходившим победителем ровно в половине из десяти предыдущих розыгрышей почетного трофея, дал понять сопернику, что намеревается сделать это вновь, начав встречу на высоких скоростях. На 5-й минуте защитник «Барыса» и сборной Казахстана Кертис Волк открыл счет. Через две минуты воспитанник челябинского хоккея Егор Шалапов развил успех своей команды. Еще через три минуты канадский нападающий Мэттью Фрэттин, реализовав численное большинство, в третий раз огорчил голкипера «Сарыарки» Дениса Каратаева, уступившего после этого место в воротах Демиду Еремееву.

Добившись значительного преимущества в счете, хоккеисты «Барыса» несколько расслабились и до конца периода пропустили две ответные шайбы, авторами которых стали российские легионеры воспитанник нижневартовского «Филина» Степан Грымзин и воспитанник ханты-мансийской «Югры» Сергей Голоднюк.

В начале второй двадцатиминутки Грымзин оформил дубль, сравняв счет. «Барыс» вновь усилил свое давление, вынудив игроков карагандинского клуба чаще ошибаться и нарушать правила. А на 34-й и 40-й минутах, когда столичный клуб оказывался в большинстве, шведский нападающий Якоб Лилья и защитник сборной Казахстана канадского происхождения Даррен Диц довели счет до 5:3 в пользу «Барыса».

В заключительном игровом отрезке столичный клуб не позволил сопернику отличиться и еще дважды усилиями игроков сборной Казахстана Егора Петухова и Романа Старченко поразил ворота «Сарыарки» - 7:3 (3:2, 2:1, 2:0).

Автор последней шайбы на турнире Роман Старченко (№ 48) за воротами «Сарыарки» / Фото hcbarys.kz

В матче за третье место китайский «Куньлунь Ред Стар» из Пекина переиграл устькаменогорское «Торпедо» - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). В первом периоде открыл счет канадский защитник «Куньлуня Ред Стар» Райан Спроул. Во второй двадцатиминутке принявший китайское гражданство американский нападающий Кори Кейн удвоил преимущество клуба из Пекина. А за три минуты до финального свистка российский защитник «Торпедо» Егор Мажуга сократил отставание.

Лучшими игроками оргкомитет турнира признал вратаря «Барыса» Никиту Бояркина, защитник «Сарыарки» Дмитрия Молодцова и нападающего этого же клуба Сергея Голоднюка. А лучшим бомбардиром Кубка президента РК стал канадский нападающий «Барыса» Коди Куник.