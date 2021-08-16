У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
16 августа 2021, 09:53 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. Техническое обслуживание пяти подстанций станет причиной отключения потребителей частного сектора и спальных районов с 16-го по 20 августа.
Иллюстративное фото Pixabay.com
ТП- 311 (техническое обслуживание)
16 августа 2021 года с 14:00 до 17:00
- ночной клуб «WEST» по пр. Тауелсиздик 1.
Спальный сектор:
- пр. Тауелсиздик 2а, 2б.
ТП- 540 (техническое обслуживание)
17 августа 2021 года с 10:00 до 19:00
- кафе «евразия»,
- ресторан «Жети Казына»,
- детский сад № 2 ,
- парикмахерская «Мила»,
- «Визит»,
- мебельный цех,
- гостиница «Де Марко».
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 32-50,
- ул. 5 Декабря 96-102,
- пр. 5 Декабря 41/1-44/22.
Светофор:
- ул. Баймагамбетова – ул. Чернышевского.
ТП- 616 а (техническое обслуживание)
17 августа 2021 года с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- пр. Абая 28/4.
ТП- 126 (техническое обслуживание)
18 и 19 августа 2021 года с 10:00 до 19:00
- Центр досуга «Мирас»,
- ДЮСШ по ул. Маяковского 119.
Спальный сектор:
- ул. Чкалова 3,5,
- ул. Волынова 10,8,
- ул. Маяковского 113, 115, 117, 123, 125.
КТП- 068 (техническое обслуживание)
20 августа 2021 года с 10:00 до 19:00
Частный сектор:
- ул. 40 лет Октября 40-62,16/1-16/8,17/1-17/9, 52/2-52/60,39/1-395, 50/7-50/33,
- СМП – 4 5,7,21,22,24,43,41,40,
- ул. Качарская 4,38.
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