Учредитель ТОО «Костанайский автовокзал» объявила о намерении прекратить работу, что может привести к закрытию оставшихся автобусных маршрутов. Должно ли государство оказать помощь предпринимателю в такой ситуации? Да. Автобусные перевозки важны для многих жителей Костанайской области.

Да. К кризису в этой сфере привели меры государства по борьбе с КВИ.

Нет. Это такой же бизнес, как любой другой. Всегда есть опасность прогореть.

Нет. Если автобусы проиграли в конкуренции с таксистами, туда им и дорога.

