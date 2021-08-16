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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?

16 августа 2021, 09:53 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. Техническое обслуживание пяти подстанций станет причиной отключения потребителей частного сектора и спальных районов с 16-го по 20 августа.

Иллюстративное фото Pixabay.com

ТП- 311 (техническое обслуживание)

16 августа 2021 года с 14:00 до 17:00

  • ночной клуб «WEST» по пр. Тауелсиздик 1.

Спальный сектор:

  • пр. Тауелсиздик 2а, 2б.

ТП- 540 (техническое обслуживание)

17 августа 2021 года с 10:00 до 19:00

  • кафе «евразия»,
  • ресторан «Жети Казына»,
  • детский сад № 2 ,
  • парикмахерская «Мила»,
  • «Визит»,
  • мебельный цех,
  • гостиница «Де Марко».

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 32-50,
  • ул. 5 Декабря 96-102,
  • пр. 5 Декабря 41/1-44/22.

Светофор:

  • ул. Баймагамбетова – ул. Чернышевского.

ТП- 616 а (техническое обслуживание)

17 августа 2021 года с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • пр. Абая 28/4.

ТП- 126 (техническое обслуживание)

18 и 19 августа 2021 года с 10:00 до 19:00

  • Центр досуга «Мирас»,
  • ДЮСШ по ул. Маяковского 119.

Спальный сектор:

  • ул. Чкалова 3,5,
  • ул. Волынова 10,8,
  • ул. Маяковского 113, 115, 117, 123, 125.

КТП- 068 (техническое обслуживание)

20 августа 2021 года с 10:00 до 19:00

Частный сектор:

  • ул. 40 лет Октября 40-62,16/1-16/8,17/1-17/9, 52/2-52/60,39/1-395, 50/7-50/33,
  • СМП – 4 5,7,21,22,24,43,41,40,
  • ул. Качарская 4,38.