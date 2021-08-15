Костанайский "Тобол" одержал волевую побед над "Атырау" и вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"©

Встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 3:1.

Первыми счет в матче открыли "нефтяники". На восьмой минуте Аллеф Де Андраде Родригеш реализовал пенальти и вывел команду вперед.

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На исходе получаса игры "Атырау" остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил Соломон Удо.

"Тобол" сумел отыграться только во втором тайме. На 58-й минуте счет сравнял новичок костанайцев Игорь Сергеев.

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Победу костанайцам принес Жереми Манзорро, отличившийся на 75-й минуте.

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Ну а точку в матче за четыре минуты до завершения основного времени поставил Зоран Тошич.

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После этой игры "Тобол" набрал 12 очков и занял первое место в группе. Вместе с костанайцами в четвертьфинал вышел "Тараз" (10). "Атырау" с двумя очками замкнул квартет, а "Мактаарал" (9) стал третьим.