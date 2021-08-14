Состоялись матчи второго тура первого этапа XI Кубка президента Республики Казахстан по хоккею с шайбой.

Новобранец «Барыса» голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин / Фото hcbarys.kz

Одержавший в первом туре победу с минимальной разницей в счете над «Барысом» хоккейный клуб «Сарыарка» во втором туре встречался с устькаменогорским «Торпедо», минимально уступившим ранее китайскому «Куньлуню Ред Стару». Забросив в первом периоде единственную шайбу усилиями российского нападающего Сергея Голоднюка, в начале второй двадцатиминутки «Сарыарка» развила свой успех. Автором второй шайбы в ворота «Торпедо» стал воспитанник Ханты-Мансийской «Югры» Кирилл Беляев.

За 13 секунд до второго перерыва Антон Петров сократил разрыв, который остался неизменным в третьем игровом отрезке.

Одержав победу со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), «Сарыарка» сделала серьезную заявку на выход в финал турнира.

Во втором матче игрового дня, ставшим своеобразным гвоздем программы Кубка президента Казахстана, встречались «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар». Игроки столичного клуба с самого начала игры завладели преимуществом и на 6-й минуте канадский нападающий Мэттью Фрэттин открыл счет. Правда второго гола ждать пришлось 27 минут, когда смог отличиться Кирилл Савицкий. Прошло чуть более 20 секунд, а счет был уже 3:0. Автором гола стал еще один канадец Коди Куник. А затем с разницей в минуту с небольшим Никита Михайлис и Фреттин забросили в ворота китайского клуба еще две шайбы - 5:0. Перед самым перерывом Паркер Фу отквитал одну шайбу. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами - после гола принявшего китайское гражданство американского нападающего Грега Сквайрза, победную точку в матче за три минуты до финального свистка поставил Роман Старченко - 6:2 (1:0, 4:1, 1:1).

Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев атакует ворота «Куньлуня Ред Стар» / Фото hcbarys.kz

В двух проведенных матчах в составе «Барыса» сыграли шесть новичков. В матче с «Сарыаркой» дебютировало четыре казахстанских хоккеиста - Кирилл Савицкий и Адиль Бекетаев, перешедшие в столичный клуб из устькаменогорского «Торпедо», Али Касенов, проведший прошлый сезон в фарм-клубах «Барыса», и самый молодой дебютант 17-летний Алдияр Нурлан, также выступавший в системе столичного клуба в молодежной лиге Казахстана. В матче с «Куньлунем Ред Стар» дебютировали еще два казахстанских хоккеиста - вратарь сборной Казахстана Никита Бояркин и центральный нападающий Ансар Шайхмедденов, выступавший на юношеских и молодежных чемпионатах мира.

Сегодня состоятся заключительные матчи группового этапа: «Куньлунь Ред Стар» - «Сарыарка» и «Барыс» - «Торпедо». А уже завтра, 15 августа, определятся победитель и призеры XI Кубка президента РК.