Вылетевший из Лиги чемпионов после поражения сербскому клубу «Црвена Звезда» алматинский «Кайрат» продолжил свои еврокубковые выступления в Лиге Европы.

Дублем в вороат «Кайрата» отметился португальский футболист гвинейского происхождения Жозе Эмбало (№20) / Фото footboom.net

В третьем квалификационном раунде алматинцы провели два матча с клубом из Армении - ереванским «Алашкертом». Домашний поединок «Кайрат» завершил нулевой ничьей. При этом гости не смогли реализовать в Алматы пенальти – босниец Александар Глишич с 11-метровой отметки пробил в перекладину.

В ответном матче хозяева сразу же завладели инициативой и на 6-й минуте португальский футболист гвинейского происхождения Жозе Эмбало, освободившись от опеки сербского защитника «Кайрата» Раде Дугалича, пробил из центра штрафной площади, но вышедший навстречу Стас Покатилов отбил мяч, а добивавший его Румян Овсепян не попал в створ ворот.

Первый голевой момент у ворот «Алашкерта» был создан на 37-й минуте, когда экс-нападающий сборной Гвинеи Хосе Канте, получив мяч от хорватского защитника Дино Микановича, переиграл в штрафной площади защитника хозяев из Кот-д'Ивуара Дидье Кадьо и, оставшись с глазу на глаз с сербским голкипером Огненом Чанчаревичем, не попал в створ ворот.

На 43-й минуте хозяева перехватили мяч на половине поля алматинского клуба и провели быструю контратаку по правому краю, откуда Агван Папикян сделал передачу в штрафную площадь на открывшегося там Эмбало и тот ударом с лету открыл счет.

Однако в компенсированное время, после розыгрыша штрафного удара, Ян Вороговский из центра штрафной площади перевел мяч направо Айболу Абикену, который пробил в ближний угол.

Команды активно начали второй тайм - на его второй минуте Вороговский прорвался справа в штрафную площадь хозяев и ударом от лицевой линии попал в стойку ворот. В ответной атаке игроки «Алашкерта» вывели на ударную позицию бразильского полузащитника Джеймса, который слева из пределов штрафной площади опасно пробил рядом дальней штангой. А вскоре ереванцы вышли вперед, автором гола снова стал Эмбало, точно пробивший с линии штрафной площади мимо Дугалича и Нуралы Алипа в левый нижний от Покатилова угол ворот.

На исходе часа игры «Кайрат» заработал на правом краю атаки штрафной удар. Защитник сборной Армении Камо Оганесян сделал подачу верхом, камерунский защитник гостей Маки Баньяк с линии вратарской площадки головой скинул мяч вышедшему на поле пятью минутами ранее Артуру Шушеначев, который в касание перевел в сетку ворот.

А через пару минут «Кайрат» остался в меньшинстве – за опасную игру удалили белорусского защитника Дениса Полякова. Обе команды могли не раз отличиться до конца основного времени, но самый опасный момент возник у ворот гостей на пятой компенсированной минуте, когда при розыгрыше углового удара Глишич из вратарской площадки пробил в перекладину.

В овертайме «Кайрат» понес еще одну потерю - с поля был удален Абикен. Оставшись вдевятером, алматинцы пропустили гол на 104-й минуте, после прострела справа и добивания Глишича. А в очередной раз сравнять счет у «Кайрата» не хватило сил. Итог матча - 3:2 в пользу гостей.

Уступив в гостях «Алашкерту», «Кайрат» продолжит выступления в еврокубках в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА. Его соперником за выход в групповую стадию будет люксембургская «Фола» из города Эш. Первый матч пройдет 19 августа в Люксембурге, ответный - 26 августа в Казахстане.

На этой же стадии «Шахтер» проведет два матча с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. Первый матч состоится 19 августа в Казахстане, а ответный - 26 августа в Израиле.